Bryggeriet Carlsberg har haft et godt 2018 i Asien, og det får aktionærerne at mærke med forhøjet udbytte.

En asiatisk tørst efter Carlsbergs øl hjalp bryggeriet godt på i 2018, og det kommer nu selskabets aktionærer til gode.

En fremgang på mere end halvanden milliard kroner i Asien bliver vekslet til et øget udbytte efter et overskud på mere end fem milliarder kroner sidste år for Carlsberg.

Det viser bryggeriets regnskab for 2018, der blev sendt ud onsdag morgen.

Overskuddet skyldes ikke kun fremgang i Asien. Også i Vesteuropa fik Carlsberg solgt mere end 2017 - omend det i kroner og øre ikke var fremgang i samme størrelse.

Aktionærerne kan glæde sig over, at Carlsberg hæver sit udbytte fra 16 til 18 kroner per aktie.

Efter stærk vækst i både omsætning og overskud i 2018 venter Carlsberg dog, at væksten i 2019 kommer til at gå i et mere adstadigt tempo.

Med en vækst på 11 procent i 2018, venter Carlsberg en "midt-encifret" vækst i år. I samme forventninger skriver Carlsberg, at bryggeriet vil lave investeringer for 4,5 milliarder kroner i deres forretning.

På bundlinjen var der også en flot fremgang i 2018. Efter at have haft overskud omkring lidt over en milliard kroner i 2017 steg overskuddet til over fem milliarder i 2018.

Fremgangen blev hjulpet på vej af, at en russisk byrde er forsvundet ud af ligningen i 2018. I 2017 måtte Carlsberg nedskrive selskabets russiske ølmærke Baltika med 4,8 milliarder kroner.

I 2018 havde Carlsberg blot en udgift på 88 millioner kroner som særlige poster.

Carlsbergs sælger særligt i tre regioner: Asien, Vesteuropa og Østeuropa. I sidstnævnte måtte Carlsberg erkende et faldende salg i 2018. Det lykkes alligevel det danske bryggeri at presse et lige så stort overskud ud af regionen i 2018 som i 2017.

Det blev blandt andet hjulpet på vej af, at salget i Østeuropa steg i den sidste halvdel af året.