Det går, som det plejer for familieejede Ikast Betonvarefabrik: Godt. Kunderne er glade for de klassiske produkter og vil helst ikke have alt for meget nyt.

IKAST: Disney fandt på et godt slogan: "If you can dream it, you can do it".

For Ikast Betonvarefabrik gælder nogenlunde samme princip: Hvis du kan drømme dig til en figur i nærmest hvilken som helst facon, så kan det støbes i beton. Selv sofaen i receptionen hos virksomheden, som i daglig tale blot kalder sig IBF, er støbt i beton, og receptionisten skynder sig at advare om, at man ikke skal slå måsen alt for hårdt i sædet, som flere vist er kommet til.

Det moderne IBF-domicil fra 2010 er både indvendigt og på den flisebelagte plads udenfor et levende showroom for, hvordan man kan bygge kreativt, flot og holdbart med beton. Men blandt kunderne er det stadig de helt klassiske produkter, som er mest efterspurgt, fortæller salgschef Michael Pedersen.

- Vi er ekstremt konservative i byggeriet herhjemme. Hvis det ikke havde været for ændrede lovkrav til for eksempel isolering, så ville det være svært at lave noget om, konstaterer han.

Der er ellers mange nye muligheder. For eksempel kan man fremstille belægningssten med en særlig overflade, som kan absorbere luftforurening (NOx).

Det er også muligt at genbruge beton. Men det er ikke særligt efterspurgt.

- NOx-absorberende sten koster 20-30 kroner ekstra per kvadratmeter. Og genbrugsbeton koster 30-40 kroner ekstra per kubikmeter. "Så tager jeg bare det, jeg plejer", siger kunderne, når de hører det. Men sådan var det jo også med økomælk i starten, siger Michael Pedersen, som forsikrer, at IBF er klar med mere bæredygtige løsninger, så snart kunderne vil aftage dem.