Byggebeskæftigelsen på højeste niveau i otte år

Vi skal helt tilbage til 2009 for at finde en periode, hvor der har været flere ansatte i byggeriet end nu.

Et af de steder, hvor man for alvor mærker, at der er et opsving i gang, er byggebranchen.

Håndværkere og entreprenører nyder i den grad godt af, at der er vækst i økonomien, og det kan ses af beskæftigelsestallene.

Danmarks Statistik har opgjort antallet af ansatte i byggebranchen i fjerde kvartal til 169.200, og det er det højeste niveau i otte år.

Bo Sandberg, der er cheføkonom i Dansk Byggeri, noterer sig, at stigende mangel på ledige hænder tilsyneladende endnu ikke har stoppet beskæftigelsesfremgangen.

Og så peger han særligt på ét område, der boomer, nemlig nybyggeriet.

Her er det trods manglen på arbejdskraft lykkedes at finde endnu flere ansatte, der kan give en hånd med.

- Man løser det ved, at de ældre bliver lidt længere på arbejdsmarkedet, ligesom der heldigvis også er flere unge, der tager sig en håndværksfaglig uddannelse. Og så trækker man jo også på udenlandsk arbejdskraft, siger økonomen.

Lige inden finanskrisen var der omkring 190.000 ansatte i byggeriet, men Bo Sandberg mener ikke, at der er grund til at frygte et tilsvarende sammenbrud denne gang.

- For det første er der jo fortsat et stykke op til niveauet før krisen, og for det andet en meget mere harmonisk vækst denne gang, som i højere grad følger udviklingen i arbejdsstyrken generelt.

- Og så har vi endnu til gode at se lige så kraftige lønstigninger som dengang. Det virker, som om arbejdsmarkedets parter er blevet enige om, at man hellere vil holde jobfest end lønfest, siger Bo Sandberg.

Alt i alt er der siden foråret 2013 kommet 25.700 flere beskæftigede i byggeriet. Det seneste år har stigningen været 6100 personer.