Brugere slukker for Facebook efter algoritme-ændringer

Brugerne af Facebook bruger mindre tid på det sociale medie, efter at der er blevet lavet mindre ændringer i de algoritmer, der styrer, hvad der kommer op i brugernes nyhedsstrøm.

Det oplyser Facebooks topchef, Mark Zuckerberg, i forbindelse med et regnskab.

Helt præcist har Facebook mistet sine brugeres opmærksomhed i 50 millioner timer hver dag.

Opgørelsen stammer fra de sidste tre måneder af 2017. Zuckerberg tilskriver faldet, at Facebook allerede i efteråret begyndte at ændre i algoritmerne.

- Allerede sidste kvartal lavede vi ændringer, der viser færre virale videoer (videoer, der deles meget mellem brugerne, red.), for at sikre at folk bruger deres tid godt, skriver Zuckerberg i en meddelelse.

- I alt har vi lavet ændringer, der har nedbragt tiden brugt på Facebook med omkring 50 millioner timer hver dag.

I samme kvartal er antallet af brugere steget - omend med mindre end det var forventet.

- Ved at fokusere på det meningsfulde indhold vil vores fællesskab og forretning blive stærkere på den lange bange, skriver Zuckerberg videre.

I april sidste år optog en Facebook-bruger en video af sig selv, da han slog en ældre mand ihjel. Derefter lagde han videoen op på Facebook. Videoen skærpede kritikken af Facebooks indhold.

Facebook har allerede sat flere ændring i søen, siden årsskiftet og planlægger at komme med flere. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Fremover vil andre Facebook-brugeres opdateringer fylde mere i forhold til reklamer, offentlige profiler og mediers opslag.

Så sent som denne uge, har Facebook annonceret, at lokale nyheder vil fylde mere hos brugere i USA.

Mark Zuckerberg har gjort det til sit erklærede mål at "fikse" Facebook. Han har fremhævet indsatsen for at slå ned på chikane og had på platformen.