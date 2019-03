Bestyrelsen for Kohberg Bakery Group A/S skifter ud i topledelsen. René Normann Christensen afløser Peder Christensen som administrerende direktør med forventning om, at han er manden, der kan vende de seneste års underskud til overskud.

Direktørskifte: Det er kun en måned siden, at han lancerede den nye, ternede indpakning, der skulle gøre den sønderjyske brødkoncern mere synlig på supermarkedernes hylder.

Nu er Peder Christensen fortid som administrerende direktør for Kohberg Bakery Group A/S. Bestyrelsen for det familieejede selskab meddelte fredag, at man har vurderet, at der skulle nye kræfter til.

- Vi har meget at takke Peder for, og det her er ikke et spørgsmål om, at han har fejlet. Han har bidraget med det, der er hans styrker med fokus på brødkvalitet og den nye brandingstrategi. Men nu er vi i en fase, hvor der er brug for andre kompetencer, forklarer bestyrelselsformand Erik Sandberg, der ikke lægger skjul på, at valget om at skifte direktør er truffet, fordi regnskabstallene de seneste år ikke er faldet ud som håbet.