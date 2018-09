Storbritanniens enhed mod organiseret kriminalitet, National Crime Agency (NCA), har åbnet en undersøgelse af et britisk selskab, som skal have forbindelser til Danske Banks meget udskældte estiske filial.

Det skriver avisen Financial Times.

Undersøgelsen menes at være den første fra de britiske myndigheder i relation til Danske Banks hvidvasksag, skriver avisen.

Ifølge kilder med kendskab til undersøgelsen vil NCA's interesse særligt være rettet mod britiskregistrerede selskaber, der er oprettet som såkaldte "Limited Liability Partnerships".

- NCA er opmærksom på brugen af britiskregistrerede selskaber i denne sag og har relaterede aktiviteter i gang, udtaler den britiske myndighed i avisen.

- Truslen fra brugen af britiske selskabsstrukturer som en måde at hvidvaske penge på genkendes bredt, og NCA arbejder sammen med partnere på tværs af regeringen for at begrænse de kriminelles mulighed for at benytte sig af dem på denne måde.

NCA afviser over for Financial Times at kommentere sagen yderligere. Danske Bank ønsker heller ikke at udtale sig om sagen.

Selskaber med tilknytning til Storbritannien var den næststørste gruppe blandt de udenlandske kunder i den estiske filial. Den største gruppe var russiske selskaber.

Onsdag erkendte Danske Bank store fejl og svigt i håndteringen af mistænkelige kunder i Estland, da en intern undersøgelse om sagen blev præsenteret.

Det samlede beløb, der flød gennem filialen fra udenlandske kunder i 2007-2015, var 200 milliarder euro eller knap 1500 milliarder kroner.

Undersøgelsen har ikke kunnet fastslå, hvor stor en del af beløbet der er "mistænkeligt". Men det er formentligt "en meget stor del". Det beløb gør sandsynligvis sagen til en af de største hvidvasksager i Europa.