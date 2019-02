Hvis Storbritannien til marts forlader EU uden en aftale, der sikrer, at fødevarer kan eksporteres frit, vil det være en katastrofe for en af unionens ældste industrier, fårehyrderne.

I værste fald kan det betyde, at titusinder af får må slagtes før tid, fordi de ellers er for dyre at fodre. Det skriver The Guardian.

- Hvis der ikke er en aftale med EU, vil høje eksporttariffer betyde, at der ikke er et marked for 4,5 millioner får.

- Et farvel til EU uden en aftale vil decimere gårde over hele Storbritannien, fra Wales til England, siger direktør for brancheforeningen National Farmers Union Minette Barber ifølge The Guardian.

Handelschef i samme forening Nick von Westenholz siger til avisen:

- Hvis der kommer et overskud af lam som et resultat af en manglende aftale med EU, vil fåreavlerne blive nødt til at slagte dem eller fodre dem.

EU-lande er blandt de største aftagere af lammekød fra Storbritannien. Og det kan tage mange måneder, inden fåreavlere er blevet godkendt af EU til at eksportere til unionen.

Brancheforeningen for landmænd i Wales, der tæller mange fåreavlere, foreslår, at staten giver dem en kompensation til at klare tabet, hvis en aftaleløs brexit betyder masseslagtninger.

Hele branchen står dog med betydelige problemer, hvis den frie bevægelighed bliver begrænset. Ifølge Economist eksporterer britiske fåreavlere ganske meget højkvalitetslammekød.

Hvis transporttiden bliver længere til EU, så bliver de nødt til at fryse kødet, og så er det ikke længere den bedste kvalitet, men skal konkurrere med fåregiganter som New Zealand. Det marked byder på helt andre priser.

Rizvan Khalid, direktør for slagteriet Euro Quality Lamb, sammenligner i Economist udsigten til en aftaleløs brexit med mund- og klovsygen, der stoppede al eksport fra Storbritannien i 11 måneder og reducerede hans slagteri til kun at være åben halvanden dag om ugen.

- Brexit uden en aftale vil være som en selvpådraget mund- og klovsygeepidemi. Bare meget værre, siger han til avisen.