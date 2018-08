En af Storbritanniens største kviklånsvirksomheder, Wonga, er holdt op med at yde lån. Det sker efter frygt for, at erstatningskrav kan få selskabet til at gå konkurs.

Det skriver Wonga på sin hjemmeside, efter at blandt andet Sky News de seneste dage har beskrevet, at selskabet er ved at bukke under.

- Mens det fortsætter med at vurdere sine muligheder, har Wonga besluttet ikke at tage imod låneansøgninger. Hvis du er nuværende kunde kan du fortsat bruge vores services til at styre dine lån, skriver Wonga på sin hjemmeside i en skriggul boks.

Tidligere i august modtog Wonga en pengeindskydning på 10 millioner pund - svarende til 82,7 millioner kroner - fra selskabets aktionærer for at forhindre en konkurs.

Wonga erkendte ved den lejlighed, at man stod foran en forøgelse af gamle kompensationskrav.

Indskydningen af penge har ifølge en rapport fra Sky News medført en ny bølge af kompensationskrav - denne gang fra selskaber, der varetager kompensationskrav på vegne af deres kunder.

Wonga er før i tiden blevet kaldt "legale lånehajer" af medlemmer af det britiske parlament på grund af udlånerens astronomisk høje renter på lån.

Samtidig var Wonga meget aggressiv i sin inddrivelse, hvilket har ført til anklager om, at kunder har begået selvmord på grund af inkassatorer fra Wonga.

Udlåneren var i 2014 frontfigur for industrien for kortsigtede lån, hvilket i sidste ende førte til strammere regulering af branchen.

Men selskabet blev ramt hårdt af en markant opstramning af reglerne for udlån i Storbritannien og er efterfølgende blevet presset af en stribe erstatningskrav fra kunder, der føler sig ført bag lyset.

I 2014 alene måtte Wonga afskrive for 220 millioner pund - 1,8 milliarder kroner - lån og renter på grund de nye regler efter et besøg fra det britiske finanstilsyn.

- Det er ikke overraskende, at Wonga er i denne her situation, for de udnyttede et marked, der var meget løst reguleret.

- De stod i spidsen, når det kom til at give folk hurtig adgang til kredit med høje priser og høje gebyrer, og de behandlede ikke deres kunder godt, sagde formand for interesseforeningen Fair Finance James Daley til The Guardian tidligere i måneden.