Borgen forlader Danske Bank med tocifret millionbeløb

Thomas F. Borgen, der i september måtte trække sig fra stilling som administrerende direktør i Danske Bank efter den store estiske hvidvaskskandale, har som varslet ved hans afgang fået et års løn med sig.

Det viser regnskabet for 2018, der er præsenteret fredag morgen.

- Thomas F. Borgen opsagde sin stilling som administrerende direktør den 19. september 2018 og blev fritaget for sine forpligtigelser den 1. oktober 2018.

- Med blik på de ekstraordinære omstændigheder i 2018 har Thomas F. Borgen frasagt sig sine rettigheder til bonus under det kortsigtede incitamentsprogram, skriver Danske Bank i regnskabet.

Den nu forhenværende direktør, der var yderligere belastet af at have været ansvarlig for den estiske filial, før han blev topmand i hele Danske Bank, går dog ikke tomhændet fra banken.

Ifølge regnskabet fik han en løn i perioden i 2018 frem til sin opsigelse på 12,7 millioner kroner.

- Hans ansættelse hos Danske Bank slutter den 30. september 2019. I denne periode tjener Thomas F. Borgen yderligere 15 millioner kroner, af hvilke 3,6 millioner kroner er udbetalt i 2018, skriver banken.

Thomas F. Borgen har dog frasagt sig sin ret til bonusser under Danske Banks incitamentsprogrammer på 7,2 millioner kroner, der ellers kunne være kommet oven i.

Det er Thomas F. Borgen ikke ene i. Faktisk har hele ledelsen i Danske Bank frasagt sig retten til bonusser i 2018, der har da også har været et rædselsår for bankens aktionærer.

I 2018 faldt bankens markedsværdi med næsten 50 procent eller 101 milliarder kroner.

Thomas F. Borgen var administrerende direktør for Danske Bank fra 2013 til 2018. Fra 2007 til 2015 blev bankens estiske afdeling brugt til massiv hvidvask.

På trods af mange advarsler gjorde ledelsen ikke noget for at stoppe den lukrative, men lyssky forretning i Estland.