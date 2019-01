Bordeaux har vinen - Lemvig har krabben

- Det sjove er, at det faktisk startede som en markedsføringsidé. Vi satte gang i nogle workshops i Lemvig og Thyborøn og forsøgte at finde ind til, hvad Lemvig gerne vil være kendt for. Og så opstod idéen ud af det, fortæller Kristian Hansen.

Turistchef Kristian Hansen læner sig ivrigt frem i stolen, og øjnene gløder. Det er svært ikke at blive revet med, for det kan noget, det her med krabberne: T-shirts med krabbemotiver, krabbe-tøjdyr, selvfølgelig krabbe på menuen på restauranterne, krabbe-kogebøger. Eller måske VM i krabbefodbold?

Aarhus er "Smilets by". Struer er "Lydens by". Ser man ud over Danmarks grænser, så er Paris kendt som "Lysets By" - eller "City of light". De amerikanske delstater har ofte kælenavne så som Iowa, der er kendt for sine majsmarker og derfor kaldes "The Corn State". Delstaten Maryland er berømt for sin "blue crab" (eller på dansk: Blå svømmekrabbe). Men hvad med Lemvig?Andre steder i verden har man også krabbefestivaler, for eksempel "Texas Crab Festival" i USA og "Féte du crab" på den franske koloni Guadeloupe i Caribien.Der findes faktisk også en anden krabbe-by, nærmere bestemt Cárdenas, en by lidt større end Esbjerg cirka to timers kørsel øst for Havana, Cuba. Cárdenas er på spansk kendt som "La Ciudad del Cangrejos", som direkte oversat betyder "krabbernes by".Og selv om Struer forsøger at markedsføre sig internationalt som "City of sound", så er det ikke helt uden problemer at markedsføre Lemvig som "City of crabs". Crabs betyder ganske vist krabber, men "crabs" er uheldigvis også et meget kendt engelsk/amerikansk slangord for fladlus.Har du en genial idé til, hvordan Lemvig kunne markedsføre sig på krabberne, kan du eventuelt besøge www.visitvestjylland.nu og sende en hilsen til Lemvig-Thyborøn Turistforening.

10.000 gæster i Lemvig

Det var i 2016, og det faldt sammen med, at Lemvigs store fiskefabrik Jeka Fish var i gang med at løbe et nyt forretningsområde i gang: Forarbejdning af taskekrabber.

- Der var bred enighed om, at vi gerne vil være kendt for gode fødevarer. Men efterhånden har de fleste byer sin egen fødevarefestival. Og på et tidspunkt bliver der luftet ideer om, at vi skulle gøre noget ud af, at der som noget nyt blev fremstillet krabbefrikadeller i Lemvig. Og efter at have kigget lidt strategisk på det, fandt vi ud af, at der faktisk ikke rigtigt er andre krabbefestivaler, fortæller turistchefen.

- Vi havde cirka 10.000 gæster det første år. Det er altså ret mange mennesker i en by som Lemvig (byen har knap 7000 indbyggere, red.), og vi så, at der både var lystsejlere og hotelgæster, som valgte at blive i byen, så de også kunne nyde et glas vin sammen med krabberne, siger Kristian Hansen.