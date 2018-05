Boligmarkedet fortsætter sin fremmarch

Priserne på enfamiliehuse og lejligheder steg igen i februar. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

På landsplan steg prisen på et enfamiliehus gennemsnitligt med 0,5 procent i februar, mens lejlighedspriserne endnu en gang steg endnu mere, i februar med 1,8 procent.

- Over det seneste år er priserne på ejerlejligheder steget med 7 procent, mens priserne på enfamiliehuse er steget med 4,6 procent, skriver Danmarks Statistik.

Priserne overgik allerede for flere år siden priserne i 2006, året inden finanskrisen for første gang begyndte at vise tænder. Med onsdagens tal er et enfamiliehus 5,1 procent dyrere end i 2006, mens lejlighederne er 23,5 procent dyrere.

Politisk er der ellers trådt på bremsen i forhold til boligmarkedet. Der er kommet flere restriktioner på bankernes udlån, og der er vedtaget ændringer af boligskatten.

- Der er i dagens tal heller ikke meget, der tyder på, at de senest vedtagne stramninger af det danske boligmarked har haft nogen specielt stor effekt på priserne.

- Man skal dog huske, at stramningerne primært vil være bindende i og omkring de store byer, og den geografiske opdeling har vi ikke i dagens tal, skriver makroøkonom i Sydbank Søren Kristensen i en kommentar til tallene.

Hvor der måske kan ses en effekt er på det faldende antal bolighandler.

- Kombinationen af højere renter i starten af året og nye, skærpede låneregler har formentlig været en af årsagerne til det faldende antal handler.

- Vi skal måske vænne os til, at det bliver lidt sværere at komme af med boligen i år, end det var sidste år, skriver cheføkonom hos Alm. Brand Bank Signe Roed-Frederiksen.

Hos Sydbank hejser Søren Kristensen samtidig et flag for, at de markante stigninger i priserne ikke kan vare ved.

- Vi kan ikke blive ved med at se, at boligpriserne vokser langt hurtigere end resten af økonomien. Så vil vi nemlig ende med at puste en boligboble op.

- Vores hovedscenarie er derfor, at prisudviklingen i og omkring de store byer vil sætte farten et nøk ned, og på den måde udvikle sig mere i trit med resten af økonomien, skriver han.