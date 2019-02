Børstilsyn i USA undersøger Danske Banks hvidvasksag

To forskellige myndigheder er i dialog med Danske Bank om undersøgelse af bankens estiske filial.

De amerikanske børsmyndigheder, SEC, undersøger Danske Bank for mulig hvidvask i bankens estiske filial, oplyser banken i en selskabsmeddelelse.

Banken oplyser, at den samarbejder med SEC. Oven på nyheden falder Danske Banks aktier med omtrent fire procent.

Tidligere har det amerikanske justitsministerium igangsat en undersøgelse af bankens strafferetlige ansvar i relation til sagen om mulig hvidvask i Danske Banks filial i Estland.

Dermed bliver SEC, der en forkortelse for US Securities and Exchange Commission, den anden amerikanske myndighed, der går ind i sagen.

- Vi har ingen oplysninger om, hvornår det amerikanske justitsministerium og SEC's undersøgelser ventes afsluttet, eller hvad udfaldet af undersøgelserne vil være, siger Danske Banks midlertidige direktør, Jesper Nielsen.

- Vi samarbejder fortsat med myndighederne om at få afdækket sagens forløb.

Det er anden gang på en uge, at Danske Bank skal foreholde sig til udenlandske myndigheders ageren på sagen om mulig hvidvask i bankens estiske filial.

Tidligere på ugen fik Danske Bank marchordre fra det estiske finanstilsyn, der bad banken forlade landet tidligere end planlagt.

Myndighedernes opmærksomhed er en udløber af transaktioner i bankens estiske filial fra 2007 til 2015.

Ifølge sin egen rapport kan Danske Bank være blevet brugt til hvidvask for op mod 200 milliarder euro - omkring 1500 milliarder kroner - via sin estiske filial.

Filialen lod fra 2007 til 2015 store beløb flyde igennem sig fra personer og virksomheder fra det tidligere Sovjetunionen. Det skete stort set uden kontrol og i samarbejde med ansatte i filialen.

Bankens egen rapport konkluderer, at der var sket betydelige fejl. Bankens undersøgelse fandt dog ikke, at den havde brudt loven.

Rapporten konkluderede ikke, at der definitivt var sket hvidvask, men at det var en stærk mistanke.

Sagen har mere end halveret bankens markedsværdi. Som et direkte resultat af sagen har Thomas Borgen forladt posten som direktør. Ligeså har Ole Andersen forladt sin plads som formand for bestyrelsen.

Myndigheder i flere lande er i gang med undersøgelser af sagen. Ud over USA er der undersøgelser i gang i blandt andet Danmark, Storbritannien og Frankrig.