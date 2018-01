Bocian-analyse: Antallet af nystartede virksomheder sætter rekord

Det spirer, kribler, krabler og gror i dansk økonomi. Efter en langstrakt krise, som ikke mindst ramte den økonomiske dynamik, har de seneste år budt på opsving - og fremgangen kan tydeligt ses i antallet af nystartede virksomheder. Sidste år blev der oprettet én ny virksomhed hvert eneste kvarter. Samlet blev det således til 36.000 nye virksomheder på et år. Det højeste antal nogensinde. Det er nok ikke alle 36.000 virksomheder, som er i live på den lange bane, men tallet vidner alligevel om en glædelig dynamik i dansk erhvervsliv.

At så mange nye virksomheder pibler frem, skal ses i lyset af, at det økonomiske opsving gør, at det er nemmere at se afsætningsmuligheder for ens nye virksomhed. Dertil kommer, at stigende friværdier og stigende aktiekurser har sikret, at langt flere danskere har lidt på kistebunden, som kan blive bragt i spil i de nyåbnede virksomheder. Derudover sikrer stigende beskæftigelse den nødvendige tryghed. Hvis vingerne mod forventning skulle vise sig ikke at kunne bære, så der er gode muligheder for at vende tilbage til livet som lønmodtager.

For mange iværksættere er deres virksomheder deres passion og livsdrøm, og når muligheden byder sig, så går de langt for at gribe den. Det betyder ofte lange arbejdstider, lav timeløn og finansielle udfordringer, som kan være svære at overkomme. Vi skal derfor huske at fejre, når de nye virksomheder får succes, og iværksætterne lykkes med at udfolde deres livsprojekt. At starte en virksomhed kan være første skridt på den lange vej mod målet.

Det gavner dansk økonomi, når nye virksomheder opstår. De nye virksomheder bringer nye ideer til torvs, og de er med til at skabe konkurrence, som også holder de lidt ældre virksomheder på tæerne. Dermed er de mange nye virksomheder med til at skærpe konkurrencen og produktivitetsvæksten i dansk økonomi. Det er glædeligt.

Kigger vi på udviklingen regionalt, så blev der skabt cirka 18.000 nye virksomheder på Sjælland sidste år. På Fyn meldte 2400 nye virksomheder sig på banen - hvilket var cirka 250 flere end året før. Også i Jylland var der også mange virksomhedsstarter. I Sydjylland dukkede 2600 nye virksomheder op sidste år, Østjylland bød ind med 5800 nye virksomheder og Midt- og Vestjylland var hjemsted for 2500 nye virksomheder. Nordjylland var også godt med, her blev der skabt 2.800 nye virksomheder sidste år. Der var fremgang i alle landsdele - og niveauet er rekordhøjt uanset, hvor vi kigger hen.

Måler vi det i forhold til antallet af indbyggere, så er det vest for Storebælt indbyggerne i de østjyske kommuner, som umiddelbart er mest entreprenante. Aarhus, Hedensted og Skanderborg er således blandt de kommuner, hvor der startes flest nye virksomheder, når vi sammenholder det med antallet af indbyggere over 18 år i de pågældende kommuner.

De nye virksomheder er med til at sikre arbejdspladser. Desværre har vi i Danmark til gengæld ikke så stor succes med at få de små og mellemstore virksomheder til at vokse sig rigtigt store. Det er virker til tider som om, at der er et usynligt loft, som gør, at det kun er sjældent, at virksomhederne vokser sig store, bliver børsnoterede og får mange arbejdspladser. Det er der nok mange forklaringer på, men for mange virksomheder er det en reel udfordring at skaffe den kapital, der kan bane vejen for en omgang god vokseværk.

Særligt adgangen til ansvarlig kapital er en udfordring. Der er naturligvis flere forklaringer på, hvorfor det kan være svært for virksomhederne at skaffe den risikovillige ansvarlige kapital, men en høj beskatning af kapitalindkomst, eksempelvis aktieafkast, er desværre med til at afholde mange danskere fra at skyde penge ind i nystartede virksomheder. Så selvom det glædeligt med mange nye virksomheder, så skal vi fortsat arbejde for at sikre, at de ikke bare starter op, men at de også efterfølgende vokser sig store.