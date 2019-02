Bios-konkursbo vil rejse krav mod Falck efter droppet anke

Konkursboet efter Bios' danske selskab vil rejse et erstatningskrav mod Falck, der mandag har droppet en anke mod en afgørelse fra Konkurrencerådet.

Afgørelsen lød, at Falck har overtrådt konkurrenceloven i forbindelse med en kampagne iværksat mod Bios sammen med et kommunikationsbureau.

Falck ville anke, og konkursboet besluttede at afvente ankesagen. Men efter Falck mandag har droppet sin anke, er kurator Jan Bruun Jørgensen kommet op af stolen.

Han forbereder nu et erstatningskrav.

- Når Falck frafalder anken, ligger der formentligt det, som man kalder et ansvarsgrundlag. Det vil sige, at der er basis for at gøre et erstatningskrav gældende, siger Jan Bruun Jørgensen.

Med Falcks beslutning om at anke kan Konkurrencerådet, der ellers ville afvente resultatet af en ankesag, inden for få dage politianmelde Falck til Bagmandspolitiet.

Det har også den betydning, at Jan Bruun Jørgensen mener, at der kan være penge at hente til det slunkne bo, der står tilbage efter Bios danske selskabs konkurs.

- Det vi skal i gang med er at se på, hvordan økonomien kan se ud, siger han.

- Falck har tidligere tydeligt meldt ud, at de mente, at de havde forbrudt sig mod deres egne moralbegreber, men ikke mod loven. Og at de ville føre det her helt til ende.

- Derfor har vi mentalt lænet os lidt tilbage og ikke gjort os nogle dybere tanker om det. Men det kommer vi jo til nu.

Fordi konkursboet er blevet taget lidt på sengen, har Jan Bruun Jørgensen ikke lagt sig fast på, hvor stort kravet bliver.

- En måde at kigge ind i det her på er at se, hvor mange penge Bios har brændt af i sin levetid. Vi har ikke noget overblik over, hvad det beløb er, og om det er metoden, siger han.

- Men det tab kan man have haft, hvis det i det væsentlige baserer sig på Falcks forhold.

Ifølge kuratoren har det hollandske Bios, der som ejere af det danske selskab er en af de største kreditorer, luftet tanker om beløb på 90 millioner kroner eller et trecifret millionbeløb.

Det er ikke kun Bios, der har et udestående med det nu konkursramte danske Bios-selskab.

- Regionen (Region Syddanmark, red.) har et meget stort krav. Og så er der en del lønmodtagerkrav, men det hviler i stor grad på skuldrene af regionen, som har taget over, siger Jan Bruun Jørgensen.

Der er angiveligt tale om et trecifret millionbeløb.