Bilsalget voksede markant i den første måned af 2019

Der blev indregistreret 21.296 nye personbiler i januar, hvilket er 26 procent flere end i december, når man korrigerer for sæsonudsving.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Hos Danske Bank vurderer privatøkonom Louise Aggerstrøm Hansen, at bilsalget har fået en god start på året - hvilket er hjulpet af lavere afgifter og en god udvikling i dansk økonomi.

- Bilsalget har fået en solid start på året. Vi tror på, at der er gode forudsætninger for et højere bilsalg, navnlig hvis vi kan få en periode med ro om skatter og afgifter.

- Grundlæggende venter vi også, at danskerne fortsat vil have mod på at købe biler den kommende tid, skriver hun i en kommentar.

Louise Aggerstrøm Hansen understreger dog, at tallene skal ses i sammenhæng med et lavt salg i december - samt at bilsalget har været svingende de sidste måneder.

Af de nyregistrerede biler i januar var lidt over tre procent - svarende til 689 - af typen el, hybrid eller brint.

Regeringen har sat som mål, at der i 2030 skal køre en million grønne biler på de danske veje.

I dag kører der, hvis man tæller hybridbiler med, der også kan køre på lidt benzin eller diesel, 16.000 på de danske veje.

Hos Dansk Industri påpeger branchedirektør Thomas Møller Sørensen, at salget af de grønne biler fortsat er beskedent.

- Selv om antallet af indregistreringerne af grønne biler i januar er steget med knap 80 procent i forhold til samme måned sidste år, er salget på et meget lavt niveau i forhold til de ambitiøse politiske målsætninger, siger han i en kommentar.

Han spår dog, at 2019 bliver et gennembrudsår for grønne biler, fordi producenterne har skåret ned på den tid, det tager at bygge bilerne.

Dermed skal køberne ikke vente så længe på at få de grønne biler leveret.

Desuden fremhæver han, at der er flere modeller på vej, som kan køre flere kilometer, hvilket også appellerer til flere bilejere.

Før årsskiftet blev der lavet en politisk aftale, som sikrede, at elbiler op til 400.000 kroner blev fritaget for afgifter i 2019 og 2020.