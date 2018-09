Måned for måned sætter det danske arbejdsmarked rekord for antallet af beskæftigede, siger økonom.

Der er fortsat plads til flere på det danske arbejdsmarked - og hver måned kommer der flere i gang.

Fra juni til juli steg antallet af personer med lønmodtagerjob med 3000. Det bringer det samlede antal lønmodtagerjob op på 2.752.000 i juli. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

- Måned for måned sætter det danske arbejdsmarked rekord for antallet af beskæftigede. Det er en håndfast indikation på fortsat fremgang i dansk økonomi, skriver Søren V. Kristensen, makroøkonom i Sydbank, i en kommentar.

Der er 29.600 flere lønmodtagerjob, end da beskæftigelsen toppede i 2008.

Ifølge erhvervsorganisationen DI, Dansk Industri, er beskæftigelsen nu steget 64 måneder i træk.

Underdirektør i DI Steen Nielsen kalder det en sand solstrålehistorie, men advarer samtidig om, at mange virksomheder har svært ved at få ansat de medarbejdere, de skal bruge.

- Virksomhederne oplever allerede udbredt mangel på medarbejdere, og det er et problem, der bliver større for hver dag og på den måde udfordrer Danmarks økonomiske vækst, siger Steen Nielsen i en kommentar.

Når virksomhederne ikke kan få fat i de medarbejdere, de skal bruge, går det ud over væksten i virksomhederne og dermed i samfundet.

Men så længe beskæftigelsen fortsætter med at vokse, er det et bevis for, at manglen på arbejdskraft endnu ikke er et stort problem, vurderer en økonom.

- Mange virksomheder har helt sikkert svært ved at finde arbejdskraft.

- Men overordnet set er problemet fortsat ikke stort nok til at stoppe opsvinget, når beskæftigelsen stiger med omtrent 3000-4000 personer om måneden, skriver Niels Rønholt, cheføkonom i Jyske Bank, i en kommentar.

Der kom flere hænder til både i det private og i det offentlige i juli, viser opgørelsen.

Beskæftigelsen er omregnet til fuldtidsjob. Tallene er foreløbige og sæsonkorrigerede, oplyser Danmarks Statistik.