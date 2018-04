Bekymrede borgmestre: Nu freder K og V kommunernes erhvervsindsats

Erhvervsindsats: Lad bare kommunerne beholde opgaven med at få folk i arbejde og behandlingen af byggesager, men tag indsatsen fra dem, når det handler om at skabe vækst i kommunen og tiltrække virksomheder. Den del vil nemlig ligge bedre placeret i fem centraliserede kontorer. Det er anbefalingen fra regeringens ekspertudvalg med det meget lidt enkle navn Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme i rapporten "Fokuseret og fremtidssikret".

Man skal lede længe for at finde en borgmester, der er enig med ekspertudvalget.

- De foreslår at placere vores arbejde i fem centrale væksthuse. Så vil mit modforslag være at i stedet oprette 98 væksthuse (svarende til antallet af kommuner, red.), siger Venstre-borgmester i Nyborg, Kenneth Muhs.

- Centralisering fører jo aldrig til forenkling, men til opbygning af bureaukrati. Det vil sikkert være en udmærket løsning for de store virksomheder, som nok skal klare sig, men to tredjedele af Danmarks virksomheder er små og mellemstore, og dem kender vi altså bedst ude i kommunerne. Vi kender deres behov og kan yde personlig sparring. Rigtig meget vil gå tabt, hvis regeringen vælger at følge udvalgets anbefalinger, siger Kenneth Muhs.

- Remmen hopper af, når man forbyder kommunerne at bruge penge på erhvervsrådgivning. Det kommunale selvstyre vil blive taget ved næsen, for vi har ret til selv at vurdere midlerne til erhvervsfremme, siger Hans Peter Geil (V), borgmester i Haderslev og formand for den regionale erhvervsindsats for 22 kommuner i Væksthus Syddanmark.