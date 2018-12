Bankekspert har ringe fidus til at lade staten drive bank

Seniorrådgiver Lars Krull tror ikke, at et statsbank vil løse de problemer, Enhedslisten ser hos private.

Enhedslistens Pelle Dragsted så gerne, at staten oprettede en bank for private, virksomheder og sig selv, så der er et alternativ til den private banksektor og dennes krav til at give overskud for aktionærer og ejere.

Men ifølge seniorrådgiver Lars Krull ved Aalborg Universitet vil en statsejet bank ikke være et mirakelmiddel.

- Selvfølgelig er det en god idé, at staten driver bankvirksomhed der, hvor det private ikke er.

- Det er SU-lån, Vækstfonden og så videre. Men det er kun en god idé, hvis en statsbank ikke belaster dem, som ikke bruger statsbanken.

- Og noget tyder på, at statsbanker ikke er supereffektive. I Tyskland er man ved at privatisere sine statsbanker, siger Lars Krull.

Han henviser til, at den tidligere statsejede bank Girobank kun holdt kort, da markedet for betaling via girokort blev åbnet op.

- Jeg mener ikke, at man kan drive bank lige så billigt i staten som i det private, siger Lars Krull.

Pelle Dragsted mener også, at en offentligt ejet bank ikke vil deltage i den form for økonomisk kriminalitet, der har domineret debatten af den eksisterende banksektor de seneste mange måneder.

Det mener han, blandt andet fordi børsnoterede banker er under pres for at generere solide overskud til sine aktionærer.

Men heller ikke det argument køber Lars Krull.

- Jeg mener ikke, at statsbanker bliver brugt mindre til hvidvask end andre banker. Det kan en statsbank blive brugt til i samme grad som en privat bank.

- Man må da også sige, at vi skal slet ikke have nogen banker, der deltager i kriminalitet og hvidvask, siger seniorrådgiveren.

- Og når det kommer til, om aktionærerne presser bankerne, så har vi sparekasserne, der ikke har aktionærer, der puster dem i nakken. Men der er ikke noget, der tyder på, at de agerer meget anderledes end børsnoterede banker.