Bagmandspolitiet vil bruge Danske Banks egen undersøgelse om hvidvask i sin aktuelle efterforskning af banken.

Det fortæller Morten Niels Jakobsen, der er statsadvokat og chef for Bagmandspolitiet, Søik.

- Danske Banks rapport indgår selvfølgelig i vores efterforskning, men det er meget vigtigt at understrege, at den ikke står alene, siger han.

Estiske og amerikanske myndigheder efterforsker også Danske Bank, og Morten Niels Jakobsen fortæller, at Bagmandspolitiet samarbejder med en række myndigheder i ind- og udland.

- Vi laver på den baggrund vores helt egen selvstændige vurdering af sagen, siger han.

Danske Bank har onsdag fremlagt en længe ventet rapport om hvidvask i bankens estiske filial.

Den er den foreløbige kulmination på en række afsløringer i Berlingske Business, der har afdækket hvidvask for mindst 53 milliarder kroner.

Danske Banks undersøgelse viser, at banken allerede fra 2007 blev advaret om mistænkelige overførsler af flere myndigheder.

Op mod 6200 kunder har brugt Danske Banks estiske filial til mistænkelige overførsler, men banken har ikke været i stand til at sætte beløb på.

Morten Niels Jakobsen vil ikke kommentere de oplysninger, der er kommet frem i undersøgelsen.

Han understreger dog, at Danske Banks egen undersøgelse ikke har formildet synet på sagen.

- Det har længe stået klart for mig, at der er tale om en særdeles alvorlig sag, og det understreger Danske Bank i dag, siger Morten Niels Jakobsen.

Bagmandspolitiet indledte efterforskningen af Danske Bank i august. Morten Niels Jakobsen kan ikke sige noget om, hvornår den er afsluttet.

- Vi er meget optaget af at belyse den her sag meget grundigt. På den anden side er vi optaget af, at der ikke går for lang tid, og de to ting skal forenes, siger han.

Danske Bank har erkendt, at den var for dårlig og for længe om at sætte en stopper for de ulovlige overførsler, men både bestyrelsen og direktion bliver juridisk set frikendt i undersøgelsen.