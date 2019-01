Bagmandspoliti opgiver jagt på lækage under TDC-salg

I juni sidste år udløste forløbet op til salget af teleselskabet TDC en politianmeldelse fra Finanstilsynet til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) om videregivelse af intern viden.

SØIK, der nok bedst er kendt som Bagmandspolitiet, valgte at holde anmeldelsen og efterforskningen hemmelig.

Tirsdag oplyser Finanstilsynet, at efterforskningen er blevet droppet, fordi det ikke har været muligt at identificere afsenderen af en bestemt e-mail.

Sagen stammer tilbage fra 7. februar sidste år. Her skrev en række medier, at de var i besiddelse af oplysninger om, at et konsortium ønskede at købe samtlige aktier i TDC.

Oplysningerne stammer fra et brev stilet til TDC's bestyrelsesformand. Brevet var dateret 26. januar. Af mediernes gengivelse af brevet blev konsortiets planer lagt frem til åbent skue.

Ifølge Finanstilsynet er der sket en uretmæssig videregivelse af intern viden, da brevet til TDC's bestyrelsesformand blev sendt i en mail til medierne.

Men Bagmandspolitiet har oplyst til Finanstilsynet, at det ikke er muligt at finde afsenderen af den e-mail, der indeholdt brevet til bestyrelsesformanden.