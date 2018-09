Avisledere: Danske Bank har svigtet sit samfundsansvar

Danske Bank får en hård medfart i torsdagens ledere i flere danske aviser. Det sker, efter at banken onsdag præsenterede en længe ventet undersøgelse af forholdene i den estiske filial, hvor formodet hvidvask for milliarder af kroner har fundet sted.

Aviserne konstaterer, at sagen om suspekte pengestrømme gennem den estiske filial er en "skandale", at banken er et "moralsk fallitbo", og at dens indsats har været "for lidt og for langsomt".

Ifølge Bjarne Corydon, tidligere finansminister og nu chefredaktør på Børsen, er sagen særligt alvorlig på grund af Danske Banks betydning for dansk økonomi.

- Navnet siger det hele. Danske Bank er til trods for internationale aktiviteter og globale kapitalbevægelser netop dansk - af systemisk betydning for vores økonomi og dermed vævet sammen med resten af samfundet. Derfor hviler bankens virke ikke bare på en kompleks mængde af regulering, men også en uskreven samfundskontrakt.

- Omfanget og håndteringen af den estiske hvidvasksag er - uanset sagens endnu uafklarede juridiske konklusioner - et brud på samfundskontrakten. Og det er ikke bare moralsk, men også forretningsmæssigt kritisabelt, skriver han.

Hos Berlingske kalder lederskribenten, chefredaktør Mette Østergaard, sagen for en "skandale."

- Som landets største bank udgør Danske Bank en rygsøjle i landets finansielle infrastruktur. Derfor har banken også et samfundsansvar. Et samfundsansvar, som Thomas Borgen (afgående topchef, red.) ironisk nok har været fortaler for.

- Men ordentligheden og den basale forventning om, at banken overholder lovgivningen, har desværre ikke været til stede i denne sag, lyder det i Berlingske.

Politiken skriver under overskriften "moralsk fallitbo", at "mere generelt udstiller skandalen i Danmarks største finansorganisation, at der er noget helt galt med moralen i finanssektoren".

Avisernes ledere er enige om, at det er rigtigt af Thomas Borgen at trække sig, omend det måske burde være sket før.

Det samme bør bankens bestyrelsesformand Ole Andersen gøre, skriver virksomhedsredaktør Søren Linding i Jyllands-Posten:

- Det er nu, at Ole Andersen og Thomas F. Borgen og andre involverede med ledelsesmæssigt ansvar skal træde til side for at bane vej, så andre kan forsøge at genskabe tilliden til Danske Bank.