Arla kræver bedre lande- og motorveje

Med 40 millioner kilometer lastbiltransport hvert år på de danske veje kender mejerigiganten Arla alt til den stigende trængsel - og bidrager selv til den.

- Vi investerer hen over årene et milliardbeløb i vores mejerier, og hver gang vi investerer, er det, fordi der kommer mere mælk og dermed mere transport, siger Bo Svane, logistikdirektør i Arla Foods.

Interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer rykker mandag ind på Arlas mejeri i Taulov ved Fredericia for at overrække et nyt transportpolitisk udspil til transportminister Ole Birk Olesen.

Placeringen hos Arla er ikke tilfældig, for den andelsejede koncern spilder masser af tid på, at mælkebilerne holder stille i trafikkøer på især motorvejene på Fyn og i Jylland.

- Vi har et mejeri i Hobro og skal køre med færdigvarer til vores distributionsterminaler i Vejle og Christiansfeld. Der kan vi godt komme til at sidde godt og grundigt fast, konstaterer Bo Svane.

Hans største ønske er en ny motorvej i Jylland, ofte kaldet hærvejsmotorvejen, som kan aflaste den stærkt trafikerede E45-motorvej især i Østjylland.

Bo Svane medgiver, at motorvejen vil være et gigantisk og kostbart anlægsprojekt, men logistikdirektøren har også andre behov, der kan løses for færre midler.

Arla investerer i disse år formuer i sit mejeri i Videbæk i Vestjylland, men også her har mælkebilerne svært ved at komme frem. Sammen med vindmølleproducenten Vestas forsøger Arla nu at få politisk ørenlyd for en udvidelse af

landevejen mellem Ringkøbing og Herning. Målet er at få en såkaldt 2 + 1-vej, som skiftevis har en eller to kørebaner i hver retning.

- Det er lige til at gøre. Det handler ikke om en ny storebæltsbro, så det er noget, man bare burde beslutte, siger Bo Svane.

Arla hører til en af landets største transportvirksomheder, da koncernen selv står får hovedparten af transporten af mælk fra de 2800 landmænd, der er medejere af Arla. Når mælken er forarbejdet på mejerierne, er det igen Arlas lastbiler, der står for hovedparten af distributionen ud til butikkerne. Logistikafdelingen beskæftiger 750 ansatte.