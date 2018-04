Arbejdsmarkedsforsker: Musketereden er sønderskudt

I månedsvis har fagforbundene stået last og brast med hinanden i kampen for de offentlige overenskomster.

Men efter at der natten til onsdag faldt en delaftale på plads på det regionale område for LO-forbund og Socialrådgiverne er det slut med musketereden.

- Det kan ikke tolkes på anden måde, end at musketereden er skudt sønder og sammen nu, siger arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen fra Aalborg Universitet.

Natten til onsdag indgik forbund under hovedorganisationen LO samt Socialrådgiverne en aftale på regionernes område, mens de hovedorganisationerne FTF og Akademikerne sagde nej tak til en aftale.

FTF og Akademikerne er utilfredse med, at arbejdsgiverne ikke vil skrive den arbejdsgiverbetalte spisepause ind i overenskomsten. Men det krav var LO-forbundene ikke villige til at gå i konflikt for.

- Det har hele tiden spøgt i forhandlingerne, at LO-grupperne har været mest tilfredse med det, der lå på bordet fra arbejdsgiverne, siger Flemming Ibsen.

Ifølge ham er det bemærkelsesværdigt, at LO-forbundene indgår en aftale uden FTF. For de to forbund har netop indgået en stort anlagt fusion.

- LO og FTF er lige blevet enige om at indgå et nyt fællesskab i en ny hovedorganisation, og det er måske ikke den bedste start, den har fået i det her forhandlingsforløb, siger Flemming Ibsen.

Onsdag fortsætter forhandlingerne i Forligsinstitutionen, hvor først kommunerne og senere staten skal forhandle. Og her er det igen muligt, at der på det kommunale område indgås delaftaler.

- Man kan sagtens forestille sig i kommunerne, at der kan nogle indgå forlig og andre hoppe af, siger Flemming Ibsen, der dog minder om, at det samme ikke gælder for staten.

- De har deres egen musketered internt i staten, det er en for alle og alle for en. Så der kan LO-grupperne ikke hoppe af, siger han.

Med nattens aftale har man altså taget noget af brodden af den storkonflikt, der har ligget og luret. Men det er endnu uvist, om konflikten helt kan afværges.

Ifølge professor og arbejdsmarkedsforsker Bent Greve på Roskilde Universitet kan det bliver særligt svært for lærere og akademikere at undgå konflikten.

- Det er klart, at det svækker den enighed, der var, og det svækker forhandlerne, der skal finde aftaler på statslige og kommunale område.

- Det svækker lærerne i forhold til forhandlingerne om en arbejdstidsaftale, og det svækker især akademikerne i staten i forhold til forhandlingerne om en betalt spisepause, siger han.