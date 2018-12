Antallet af sorte slagtere er faldet markant

Gårdbutikker og lokalt producerede fødevarer er blevet trendy for folk, der gerne vil have god og dyrevenlig kost. Men kød solgt fra mikrobesætninger i baghaven er underlagt samme strenge retningslinjer som store slagtervirksomheder. Det er både for at sikre fødevaresikkerheden og undgå konkurrencefordele. Billedet her stammer ikke fra et sort slagteri.