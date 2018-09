Ansatte siger op i bundter, mens DLG flytter til Jylland

Grovvarekoncernen DLG rykker sit hovedsæde tværs gennem kongeriget, fra København til Jylland. De ansatte siger op i bundter, men topchef Kristian Hundebøll afviser at tabe fart.

Axelborg, Vesterbrogade i København. Landbrugets højborg kan dårligt ligge mere centralt i landets hovedstad, tæt på politikerne på Christiansborg, ministerierne og det københavnske lobbyistmiljø. Her stiger man ikke ind i en klassisk elevator, men på paternostre, ligesom i Folketinget. Man skal hoppe af i farten, når den åbne lift når op på tredje sal, hvor DLG har sit kontor. Inde bag en aflåst glasdør med små sprosser bor landets største grovvarekoncern, ejet af bønderne og med en årlig omsætning på 49 milliarder kroner. Omkring 200 ansatte har været fordelt på små kontorer langs de snirklede gange i den næsten 100 år gamle ejendom. Naboen i bofællesskabet er interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer. - Det er det muliges kunst, og jeg skal hilse og sige, at der er blevet flyttet rigtigt mange vægge igennem tiden, siger Kristian Hundebøll, DLG's topchef igennem seks år. Fra sit hjørnekontor kan han kigge over på Tivoli og hovedbanegården, og storbyens støj trænger ind gennem et åbent vindue. Men tiden på Axelborg rinder ud. Før jul sidste år kom den overraskende nyhed fra Kristian Hundebøll, at DLG flytter væk fra København. Langt væk endda. Ikke ud til Ørestad på Amager eller til en billigere beliggenhed på den københavnske vestegn. I juni 2020 står et splinternyt hovedsæde klar på en mark uden for Fredericia. I mellemtiden skal 300 arbejdspladser flyttes, forandres eller nedlægges. Dermed er det ikke blot staten, der udflytter arbejdspladser til provinsen. DLG gør det også, men udgangspunktet er forskelligt. Der bliver færre, men større landbrug, og det har konsekvenser for grovvareselskabets forretning. - Den vigtigste grund er helt afgjort, at vi får skabt en stærk sammenhængskraft for vores danske aktiviteter, hvor vi dag ligger spredt geografisk. Samtidig er der færre og færre kunder at betjene, og derfor skal vi også som selskab rykke tættere sammen i bussen, siger Kristian Hundebøll. Formålet er også at komme tættere på DLG's tyske milliardforretning, som i dag er væsentligt større end den danske.

Fakta Opvokset i Ølgod.Kandidat i statskundskab, Aarhus Universitet.



Ansat i DLG som direktionsassistent i 2001.



Fra 2012 koncernchef i DLG.



Bor i Allerød. Gift, to voksne børn.

DLG har valgt arkitektfirmaet PLH Arkitekter til at tegne det nye hovedkontor i Fredericia. Der bliver plads til 300 ansatte i huset, der skal stå klar i 2020.

Glemmer det aldrig Dagen, hvor han samlede sine ansatte på Axelborg og overbragte nyheden om flytningen, har mejslet sig ind i koncernchefens hukommelse. - Folk var stille. Det var en speciel dag, som jeg ikke glemmer nogensinde. Det var også specielt for mig som administrerende direktør at stå foran alle 200 mennesker og gode kolleger, og man kunne høre en knappenål falde til jorden. Forberedelserne til flytningen havde stået på i omkring et år, og Hundebøll og hans team havde på forhånd undersøgt andre virksomheders erfaringer med at flytte hovedsæde, både i Danmark og i udlandet. Som en tommelfingerregel kan man kun forvente, at 25-30 procent af de ansatte har lyst til at rykke deres tilværelse op med rode, sende ægtefællers karrierer i limbo og flytte børnene på nye skoler. Billedet ser ud til at blive det samme hos DLG. - Hvis man ikke kan se sig selv flytte med til Fredericia, er København en attraktiv by at søge job i, og det er vi helt bevidste om. Sådan er det jo. Det er en kalkuleret risiko, men også en mulighed for at få noget friskt blod ind i selskabet, siger Kristian Hundebøll. Han ved, at emnet er følsomt, og han vejer nærmest sine ord på en guldvægt. En bølge af medarbejdere sagde op på hovedkontoret inden sommerferien, og der er lige nu flere ubesatte stillinger på DLG's hjemmeside. - Det er ikke noget tabu. Vores ønske er, at flest muligt tager med os. Når de ikke gør, må vi se på det positive ved det. Det kan jo være, at vi kan tiltrække et lyst, ungt hoved eller et erfarent menneske fra Fyn eller Jylland, som vi ikke kan få til at arbejde for os i dag i København, siger Kristian Hundebøll.

I august blev vinterhveden høstet for sidste gang på den mark, hvor byggeriet af DLG's nye hovedkvarter snart går i gang. PR-foto

Grædende hjerte De mange nye ansigter på hovedkontoret kan ikke undgå at påvirke den måde, der arbejdes på i koncernen. Den gennemsnitlige medarbejder har mange års anciennitet hos DLG. - Der er en meget stor loyalitet, og nogle siger med grædende hjerte, at de er nødt til at finde noget andet, siger Kristian Hundebøll. Tidligere i år åbnede DLG et midlertidigt kontor i Fredericia, ikke langt fra den hvedemark, der i august blev høstet for sidste gang. Her skal der bygges et nyt hovedsæde, der skal tage imod 300 DLG-ansatte i juni 2020. De første 80 stillinger er allerede flyttet til det midlertidige kontor, blandt andet fra DLG's store kundecenter i Randers. Her valgte hovedparten også at sige op, men ifølge Kristian Hundebøll kører afdelingen nu for fuld styrke i Fredericia. Til marts rykker yderligere 60 stillinger til Fredericia, blandt andet fra en foderdivision i København og fra datterselskabet Vilofoss i Gråsten. - Vi gør det etapevis, når vi er klar til det og har haft de interne snakke om, hvem der vil med, og hvem der ikke vil med, siger Kristian Hundebøll. Kan forretningen ikke ske at miste fart, mens flytningen står på? - Nej, bestemt ikke. Derfor har vi den midlertidige adresse i Fredericia allerede nu. Når folk forlader os, genbesætter vi hurtigst muligt med folk, der har base i Fredericia. Hvis vi ikke havde gjort det, så kunne jeg godt se en situation, hvor vi pludselig manglede kompetencer til at holde dagligdagen kørende, lyder svaret. Det er en anden markant forskel fra statens udflytning af arbejdspladser, der i flere tilfælde har betydet længere sagsbehandlingstider. For at blive i landbrugssektoren var der blot 30 ud af 340 ansatte i Landbrugsstyrelsen, der valgte at flytte fra København til styrelsens nye afdelinger i Sønderjylland. Overgangen kostede lange forsinkelser på sagsbehandlingen, fordi mange nøglepersoner pludselig var væk. Kristian Hundebøll fortæller, at hele flytningen koster et mindre trecifret millionbeløb. Målet er ikke at spare medarbejdere, men sådan ender det temmelig sikkert. - Der ligger ikke en spareøvelse i det, men det kommer helt af sig selv. Når folk ikke tager med af forskellige årsager, ser vi selvfølgelig på, om vi kan løse opgaverne på en smartere måde, når vi sidder med nye folk under samme tag, siger topchefen. Samtidig bliver det meget billigere at bo i Fredericia, selv om det bliver i et funklende nyt kontorhus. DLG har solgt sin andel på en femtedel af Axelborg til Landbrug & Fødevarer, og selv om salgsprisen er hemmelig, har det givet masser af luft i økonomien. - Den betaling, vi har fået for at sælge små 20 procent af Axelborg, og det, vi skal bygge for i Fredericia, hænger meget pænt sammen. Det siger lidt om, hvad man kan få for pengene i Jylland, siger Kristian Hundebøll.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Kristian Hundebøll, koncernchef i DLG. Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix

Udskød hovedkvarter Det har også lagt låg på den interne kritik i ejerkredsen med danske landmænd, der lige nu har rigeligt at bekymre sig om efter en tørkeramt høst. Hos et andet andelsselskab, slagterikoncernen Danish Crown, havde man også planer om at bygge et nyt hovedkvarter uden for Randers. Men en lav notering - prisen på grisen - presser landmændene, og i august valgte Danish Crown at udskyde byggeriet af det nye kontorhus på ubestemt tid. Her står Kristian Hundebøll tilsyneladende med en bedre sag. - Det giver god mening for en landmand at flytte fra de dyreste kvadratmeter i København til Jylland, bemærker han. Selv om talrige opsigelser fra erfarne medarbejdere presser organisationen, er han overbevist om, at beslutningen om at forlade hovedstaden er rigtig. - Det kommer til at give en nerve, der vil smitte af på hele hovedkontoret. Man tænker jo ikke på landmanden fra morgen til aften her i København. Det vil psykologisk betyde noget, at man kommer tættere på det marked, man er en del af, siger han. Og hvad med direktøren selv. Flytter han familien til Jylland? - Ja, det gør jeg. Det er meget principielt. Det ville være fuldstændig utroværdigt, hvis jeg valgte at have et lille kontor i København og kom som månedens gæst til Fredericia, siger Kristian Hundebøll.

