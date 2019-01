Anklager til Genan-stifter: Du har så meget på hjerte

75-årige Bent A. Nielsen havde mandag i Retten i Viborg svært ved at holde sig til anklagerens spørgmål og tale så langsomt, at retssekretæren kunne følge med. Genan-sagen overstod den ottende retsdag.

- Du har så meget på hjerte, Bent Nielsen, sagde anklager Martin Stassen tidligt på dagen, mens han atter konstaterede, at det var svært at få svar på sine spørgsmål.

Anklagemyndigheden mener, at han har begået sine kriminelle handlinger omkring 2008-2011, mens han var ledende figur i Genan, der genanvender brugte bildæk, og mens Bent A. Nielsen stod i spidsen for det tyske selskab BAN International GmbH.

For tal er der mange af, og det er store tal fra ende til anden. Bent A. Nielsen står tiltalt for bedrageri og mandatsvig for i omegnen af en halv milliard kroner.

Retssag: Flere gange i løbet af en lang mandag ved Retten i Viborg måtte en hårdtarbejdende retssekretær bede den 75-årige tidligere mr. Viborg-dæk og ejer af Genan Bent A. Nielsen om at bremse sin talestrøm, så hun kunne nå at få alle hans bemærkninger med og ikke mindst de korrekt tal noteret.

Bent A. Nielsen solgte i 2002 Viborg Gruppen til franske Michelin. Han kastede sig i stedet over sit nye firma, Genan, der forarbejder og genbruger dæk.I 2014 kom det frem, at der var uregelmæssigheder i Genans regnskaber, og at virksomheden angiveligt stod på kanten af konkurs.Medejeren, pensionskassen PKA, købte i 2015 Bent A. Nielsen ud af Genan. Bagmandspolitiet rejste i 2018 tiltale mod Bent A. Nielsen for mandatsvig og bedrageri for 420 millioner kroner. Han nægter sig skyldig. Kilde: Ritzau

Lån frem og tilbage

Anklageskriftet mod Bent A. Nielsen er delt i to. Den ene anklage handler om mandatsvig for cirka 420 millioner kroner, den anden om bedrageri. Dagens retsmøde handlede om første forhold.

Deri indgår en næsten uoverskuelig stribe af lån til og fra virksomheder, som Bent A. Nielsen på en eller anden måde var engageret i. Særligt et stort lån fra Genans tyske selskab, Genan Gruppen GmbH, til Bent A. Nielsens private tyske selskab, BAN International GmbH, i 2007 spillede en rolle i mandagens møde. Det er fra dette store lånebeløb, at anklagemyndigheden mener, der er forsvundet godt 70 millioner kroner til Bent A. Nielsens private pengekasse.

Bent A. Nielsen slog flere gange i løbet af retsmødet fast, at han under ingen omstændigheder ville svare på spørgsmål, der drejede sig om hans privatøkonomi. Han sagde direkte til anklagemyndigheden personificeret ved Martin Stassen, at han oplevede, at anklagerne var et andet sted sted i verden, mens Bent A. Nielsen selv befandt sig i virkelighedens verden.

En lang række af de lån, Bent A. Nielsen havde optaget i sine virksomheder, er der siden omkring 2006 løbet mange renter på. Disse renteudgifter har Bent A. Nielsen trukket fra på sin selvangivelse, men han har dog aldrig betalt renter, bortset fra et mindre millionløb for få år siden. Pengene til disser rentebetalinger skaffede Bent A. Nielsen ved at sælge en ejendom og låne cirka 13 millioner kroner af sin datter.

Martin Stassen læste lange skrivelser fra Skat op. I disse skrivelser, der handler om Bent. A. Nielsens årsopgørelser før kollapset i 2014, anfører Skat, at det er svært at se, hvordan Bent A. Nielsen skulle være i stand til at betale sin gæld tilbage.

Flere gange i løbet af den lange retsdag blev Bent A. Nielsen spurgt om sit forhold til sit revisionsfirma, der var Deloitte. Firmaet spiller en stor rolle i sagen, idet Bent A. Nielsens revisor, Bjarne Nielsen, også et tiltalt i sagen. Bjarne Nielsen er tiltalt for medvirken til bedrageri og mandagsvig. Han skal senere i denne uge afgive sin forklaring. Begge tiltalte nægter sig skyldige.

Bent A. Nielsen skal tirsdag fortsætte med at svare på anklagemyndighedens spørgsmål.