Andelskassen om gyldent håndtryk på 9,2 millioner kroner: Det er prisen på en topdirektør

Hammershøj: Selvom der er tilfredshed med regnskabet for de første ni måneder i Danske Andelskasser Bank med et overskud før skat på 106,1 millioner kroner, så skuer et enkelt tal i øjnene.

Det er 9,2 millioner kroner, som det har kostet Danske Andelskassers Bank, at viceadministrerende direktør Tomas Michael Jensen fratrådte sin stilling i september. Ifølge kvartalsregnskabet er der udgiftsført løn, pension, lønsumsafgift og goder på 9,2 millioner kroner svarende til de forventede omkostninger i 24 måneder.

Administrerende direktør Jan Pedersen, der i sin tid selv ansatte Tomas Michael Jensen, vedgår, at der er tale om mange penge.

- Vi er åbne overfor det. Det er et ganske stort beløb. Men det er prisen på en topdirektør, siger Jan Pedersen.

Det var bestyrelsen, som ønskede en slankere direktion, da Danske Andelskassers Bank de senere år er skrumpet voldsomt. Fra 64 afdelinger og over 600 medarbejdere i 2010 til nu 14 afdelinger og cirka 330 medarbejdere.