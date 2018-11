Andelskassen går i rette med nationalbankdirektør: - Vi har reserver nok

Danske Andelskassers Bank fik i årets første ni måneder et overskud før skat på 106,1 millioner kroner. Det hidtil bedste resultat i bankens historie. Klar med nye filial.

- Den vigtigste dato på året er for os den 31. december, siger Jan Pedersen.

Som han med et glimt i øjet tilføjer, så har de i bestyrelsen diskuteret, om regnskabet er tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende. Men om de store superlativer skal frem, vil han lige vente med.

Set i det lys så er regnskabet for årets første ni måneder særdeles positivt og det hidtil bedste, siden andelskassen gik på fondsbørsen i 2011.

Hammershøj: At Danske Andelskasser Bank af mange kaldes bøndernes bank kan fortsat læses direkte i regnskabet for de første ni måneder. Danske Andelskassers Bank nedskrev ekstra 55 millioner kroner på nogle få enkelte landbrugskunder.

Danske Andelskassers Bank regnskab for de første ni måneder (2017) i mio. kr.Netto rente- og gebyrindtægter: 434 (422). Nedskrivninger på udlån: 6,4 (27,1). Resultat for skat: 101,6 (73,2). Udlån: 6.193 (6.337). Balance 10.943 (10.864). Egenkapital 1.155 (1.029)

Med tanke på, hvad Danske Andelskassers Bank har været igennem - har tabt over 1,5 milliarder kroner siden 2011, så siger det ikke så lidt.

Men ikke så tungt som nationalbankdirektør Lars Rohde flere gange i efteråret har meldt ud. Nationalbankdirektøren finder, at hvert tredje landbrug bør lukke, hvorfor bankerne opfordres til at hensætte endnu flere penge til tab.

- Vi er nødt til at være forsigtige. For nogle steder ser det tungt ud, siger Jan Pedersen.

Og med en historisk forankring i landbruget, så er Danske Andelskassers Bank fortsat sårbar, selvom landbruget nu "kun" udgør 21 procent af det samlede udlån. For få år siden var det 27 procent.

København

Danske Andelskassers Bank kan glæde sig over, at netto rente- og gebyrindtægterne er steget med 11,9 millioner kroner eller 2,82 procent til 433,4 millioner kroner.

Men andelskassen har fortsat problemer med at låne penge ud, hvilket ikke helt uvæsentlig for en bank. De samlede udlån er faldet med 143 millioner kroner eller 2,26 procent til 6,2 milliarder kroner.

Den udfordring tager andelskassen op med flere tiltag. Blandt andet har den netop flyttet og oprettet en ny afdeling i Esbjerg med 18 arbejdere. Og en helt ny afdeling er formentlig på vej.

- Vi ser på nogle områder uden for det traditionelle andelskasseland, siger Jan Pedersen.

Uden at nævne et bynavn er København, Odense og Aalborg et godt bud.