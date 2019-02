Pandoras kunder har været vant til at købe smykker på tilbud. Det er et problem, mener analytiker.

Selv om Pandora er et kendt smykkemærke, har selskabet ikke været god nok til at udvikle nye smykker, og alt for mange armbånd og halskæder er blevet solgt på tilbud.

Sådan lyder vurderingen fra aktieanalytiker Søren Løntoft Hansen fra Sydbank, efter at smykkeselskabet tirsdag morgen har sat punktum for et meget udfordrende 2018.

- Pandora er prismæssigt i den lave ende af smykkesektoren, og der er forbrugerne mere tilbøjelige til at forlade brandet frem for de helt dyre mærker.

- Det stiller krav til at være innovativ og sende nye koncepter på markedet, der rammer forbrugernes smag. Og det har Pandora ikke været i stand til de seneste år, siger han.

Pandoras salg lød på 22,8 milliarder kroner sidste år. Det er dermed ikke vokset det seneste år. Det er uvant for smykkeselskabet, der er vokset i raketfart siden 2012.

Pandora erkender i sit årsregnskab, at det har manglet en skarp identitet og gennem de seneste år har solgt for mange produkter i forbindelse med kampagner.

Selskabet varsler derfor, at der bliver skruet ned for tilbuddene, og at der kommer et nyt koncept for Pandoras armbånd i 2019.

- Forbrugerne har været vant til, at de på nogle tidspunkter af året har kunnet gå ned i deres lokale Pandora-butik og købe smykker på tilbud.

- Forbrugerne er generelt tilbudsdrevne, men har i særdeleshed været det hos Pandora, og det er ikke godt for ens brand.

- Det skal gerne være så stærkt, at forbrugerne vil forbi butikkerne uanset hvad, siger Søren Løntoft Hansen.

Han peger desuden på, at Pandora - på linje med detailsektoren generelt - er ramt af en ændring i den måde, forbrugerne bruger penge på.

De bruger i højere grad end tidligere flere penge på restaurantbesøg, rejser og oplevelser frem for materielle goder.

Samtidig bliver der i højere grad købt ind på nettet frem for de fysiske butikker.

Men selv om Pandora er udfordret, vurderer Søren Løntoft Hansen, at smykkeselskabet har en stærk platform til at vende billedet.

- Pandora har et stærkt brand, som mange forbrugere kender. Og så har Pandora en meget effektiv produktion og er langt bedre til at tjene penge end sektoren generelt, siger Søren Løntoft Hansen.