Alm. Brand vil vokse med køb af Saxo Privatbank

Alm. Brand, der længe har arbejdet på at få en større bankforretning, køber hovedparten af Saxo Privatbank.

Finanskoncernen Alm. Brand køber hovedparten af Saxo Privatbank. Det skriver Alm. Brand i en fondsbørsmeddelelse.

Købsprisen er på 360 millioner kroner. For det køber Alm. Brand Bank sig ifølge meddelelsen 17.500 kunder. 15.000 af dem er privatkunder, mens 2500 er mindre og mellemstore erhvervskunder.

- Vi er særdeles tilfredse med at få mulighed for at overtage en sund og veldreven forretning som aktiviteterne i Saxo Privatbank.

- Købet passer perfekt ind i Alm. Brand-koncernens strategi om vækst og ønsket om at hjælpe flest mulige kunder på tværs af deres finansielle behov, skriver administrerende direktør i Alm. Brand-koncernen Søren Boe Mortensen i meddelelsen.

De tilkøbte kunder har samlet lån for 1,8 milliarder kroner, realkreditlån for 5,2 milliarder kroner og penge i banken for 3,2 milliarder kroner.

Med købet bliver Alm. Brand Bank markant større, da banken før købet har omkring 50.000 kunder. De eksisterende kunder vil nu få adgang til Saxo Banks aktiehandelsplatform, men de tilkommende kunder bliver del af en større forretning.

- Efter sammenlægningen vil Alm. Brand Bank være vokset betydeligt, hvilket giver mulighed for at opnå en række synergier både i banken og på tværs af koncernens forretningsområder og stabe.

- Det vil medføre en markant forbedring af indtjeningen i banken, skriver Søren Boe Mortensen.

Alm. Brand iværksatte op til finanskrisen et stort sats på forsikringskoncernens bankforretning. Det kostede koncernen dyrt, da krisen ramte og trak tæppet væk under den store satsning.

Samlet tabte Alm. Brand over fire milliarder kroner i bankforretningen i årene efter krisen. I 2011 alene gav banken et tab på over en milliard kroner.

I de seneste år er det dog gået bedre, og i 2015 begyndte Alm. Brand at tale om at fokusere på vækst i banken igen.