Al fokus på at genskabe tillid hos Danske Bank

Efter et år domineret af hvidvaskskandale og faldende resultater er tillid øverst for Danske Bank.

På trods af, at resultatet er faldet med over fem milliarder kroner, er den store hvidvasksag det store tema i Danske Banks årsregnskab for 2018, der er leveret fredag.

Sagen, hvor voldsomme beløb i årevis strømmede gennem bankens estiske filial næsten uden kontrol, har halveret selskabets værdi og slået alvorlige skår i opfattelsen af den over 140 år gamle bank.

- 2018 var et udfordrende år for Danske Bank. Den alvorlige og krævende sag om den nedlukkede portefølje af udenlandske kunder i Estland udløste berettiget kritik fra vores omverden og førte til en række ændringer på ledelsesniveau.

- Vi skal bruge erfaringerne fra sagen til at undgå, at noget lignende nogensinde kan ske igen, skriver midlertidig direktør i Danske Bank Jesper Nielsen i regnskabet.

I forordet, der er skrevet af bestyrelsesformand Karsten Dybvad og Jesper Nielsen skriver banken:

- Med vores fejl i Estlandsagen og med vores langsomme og utilstrækkelige håndtering af sagen har vi ikke kunnet leve op til vores ansvar. Og vi har dermed skuffet vores kunder, medarbejdere, aktionærer og samfundet generelt.

- Sagen har ændret omverdenens syn på os, og den har rystet vores interessenters tillid til os. Intet er vigtigere end at genskabe den tillid, vi har mistet.

Både Jesper Nielsen og Karsten Dybvad er nye på posten, da den tidligere ledelse har forladt banken oven på skandalen.

På den finansielle side har 2018 også været et trægt år for Danske Bank. Indtægterne er faldet med otte procent til 44,4 milliarder kroner og nettoresultatet er dykket med over en fjerdedel til 15 milliarder kroner.