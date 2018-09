Aflysninger er en mavepuster for Ryanair

Onsdag må Ryanair igen aflyse fly på grund af strejker. Snart har Ryanair været ramt af strejker i over et år.

Onsdag morgen klokken 03:00 forlod hundredvis af tyske Ryanair-piloter og ansatte deres arbejdsplads. De bliver væk i 24 timer.

Dermed fortsætter de problemer med strejker, der snart har varet i et år for det irske lavprisflyselskab.

Sidste efterår begyndte Ryanair at blive ramt af omfattende strejker, da selskabets piloter krævede bedre forhold, og fagforeninger Europa over skruede op for kampen mod selskabet.

Foråret og sommeren har været præget af mindre, men kontinuerlige arbejdsnedlæggelser.

- Det er alvorligt for flyselskaber at være ramt af denne her type strejker. For passagerer og kunder ved ikke, om deres fly flyver. Og selv om man booker kort tid i forvejen, kan man ikke være sikker.

- Det koster mange penge for Ryanair, koster på kundetilliden og giver alvorlige ridser i lakken. Der er ingen tvivl om, at denne her periode gør alvorlig skade på Ryanairs omdømme, siger luftfartsanalytiker hos Sydbank Jacob Pedersen.

Efterår og vinter bød på mere end 20.000 aflysninger for Ryanair, der måtte skuffe op mod 700.000 passagerer.

Alene i august måtte selskabet aflyse over 100.000 passagerers billetter på grund af strejker. Og flere er på vej, i takt med at Ryanair forhandler aftaler hjem med fagforeninger Europa over.

Der er ventet strejker i blandt andet Belgien, Italien, Holland, Portugal og Spanien.

- Jeg er overbevist om, at Ryanair over nogle måneder eller kvartaler får styr på dette her. Så jeg tror ikke, at de lider varig skade.

- Erfaringerne er, at skaden ikke er varig. Lufthansa er i bedste gænge i dag, selv om de i 2016 havde en periode, hvor de var hårdt ramt af denne her type afbrydelser.

- Men det er klart, at imens det står på, så gør det rigtigt, rigtigt ondt. Det giver nogle utrolig dårlige kundeoplevelser, og det er utrolig dårligt for deres forretningsmodel, siger Jacob Pedersen.