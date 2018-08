ATP kritiserer Danske Bank men køber millioner af aktier

Danske Bank har siden sidste år været kastet ud i en enorm skandale, hvor banken er anklaget for at have hvidvasket milliarder og atter milliarder af kroner fra blandt andet Aserbajdsjan, Rusland og Nordkorea.

ATP, en af de største aktionærer i Danske Bank, har kritiseret ledelsen, men har trods sagen øget sin ejerandel af banken betydeligt i første halvår.

- Der skal ikke herske tvivl om, at vi ser med stor alvor på hvidvasksagen, og vi har kritiseret bestyrelsen for den manglende reaktionshastighed.

- Det vigtige for os er nu, at der kommer klarhed, så banken kan komme videre, siger direktør i ATP Christian Hyldahl.

ATP har siden nytår købt 1,9 millioner aktier i Danske Bank og bragt sin ejerandel op fra 1,05 til 1,32 procent.

Ifølge Christian Hyldahl anser ATP hvidvasksagen som fortid, og derfor får den ikke pensionskassen til at holde igen eller helt forlade investeringer i Danske Bank.

- Når vi kigger fremad, så er vi af den overbevisning, at banken i dag har fået styr på sine kontrolprocesser. Der er ikke noget, der tilsiger, at Danske Bank i dag ikke lever op til reglerne, siger direktøren og fortsætter:

- Hvis man ikke har tillid til, at banken bliver drevet efter loven og internationale konventioner, så kunne man tale om at ekskludere den som investering. Men det er ikke sådan, vi ser på Danske Bank.

Danske Bank forventes at præsentere resultaterne af en større intern undersøgelse i september. Undersøgelsen er blevet kritiseret for, at den bliver udført af samme advokatselskab som bestyrelsen i Danske Bank bruger.

Der er også fokus på, hvad den vil sige om administrerende direktør Thomas Borgens rolle, da han var ansvarlig for den afdeling, som hvidvaskningen skete i.

ATP ser frem til, at der kommer klarhed over, hvad der er sket i banken.

- Der skal ryddes op i historikken. Og vi skal vide, hvem der har vidst hvad hvornår. Ledelsen og bestyrelsen har været på bagkant, og det har været til stor gene for aktionærerne.

- Det skal give en klarhed og måske skal det træffes nogle beslutninger om, hvad konsekvenserne skal være. Men den klarhed, vi forventer kommer, ser vi ikke påvirke om vi er ejere af Danske Bank eller ej, siger Christian Hyldahl.