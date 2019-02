- Hjernen er doven, så gør sproget let at forstå

- Vores hjerne er doven, og derfor har hjernen indrettet et smart belønningssystem. Hver gang hjernen oplever, at noget er nemt, giver den os en belønning, der føles som glæde eller velbehag, siger Heine Aaen.

Heine Aaen, der er selvstændig tekstforfatter, og som arbejder med digital strategi og online markedsføring, fortæller, at det handler om at gøre det let for læserne.

- Det er derfor, det er umagen værd at lære lidt om at skrive indhold til mails, forklarer Henrik Hillestrøm, der er content lead og copywriter hos Danske Bank.

Ifølge en undersøgelse fra Adobe er dårligt sprog og for lange mails én af de vigtigste grunde til, at mange mennesker hader at modtage mails.

Det var præmissen for to af de oplæg, som blev holdt under Email Summit 2019, og derfor satte de to oplægsholdere sproget under lup.

Modtager i hovedrollen

Den første pointe fra Henrik Hillestrøm er mere et mantra end et egentlig skriveråd. Det handler nemlig om ikke at gøre sig selv som afsender til hovedpersonen i mailen.

- Vi har det som udgangspunkt med at kommunikere ud fra vores egen navle, men vi skal vende det om og mærke efter, om det er noget, folk kan bruge til noget, forklarer Henrik Hillestrøm og uddyber, at man kan bruge Aktantmodellen til at trykprøve sit budskab.

- Det lyder måske lidt kunstigt, men grundtanken er at placere modtageren som hovedrolle i den kommunikation, vi laver.

En anden pointe fra Henrik Hillestrøm er, at man skal være bevidst om den tone, man bruger i mailen. Faldgruben er, at sproget kan blive så funktionelt, at det kammer over og bliver "systemvolapyk, som er noget indforstået vrøvl", eller at det ender i den anden boldgade, hvor "et fabeldyr har kastet op over teksten", som Henrik Hillestrøm udtrykker det.

- Det er vigtigt at placere sig et sted mellem funktion og æstetik i sproget, uden at det kammer over hverken i den ene eller den anden ende af skalaen, siger han og understregede, at de to punkter var langt de vigtigste i oplægget, fordi de handler om den grundlæggende tilgang til at kommunikere.

Det at skrive forståeligt kan Heine Aaen give tips til.