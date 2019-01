Da Wadad Al-Tal for otte år siden tog det muslimske tørklæde på, var det et resultat af et halvt livs overvejelser og erfaringer. For ville andre mennesker se på hende som en undertrykt kvinde, og ville hun blive accepteret med tørklæde på? Wadad fik kritiske spørgsmål, men frygten og forvirringen viste sig at være en storm i et glas vand.