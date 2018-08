Vred aktivist stifter ny miljøgruppe

Preben Kraag Henriksen har stiftet ny aktivistisk miljøgruppe. Der skal barskere midler i brug for at komme Grindstedforureningen til livs mener han.

Grindsted: Preben Kraag Henriksen er vred.

Han har netop meldt sig ud af miljøgruppen, der blev etableret i foråret og som arbejder på at få gjort noget ved Grindstedforureningen. Han synes, der skal noget mere til. Især er han vred over, at han har købt et hus på Rømøvej i Grindsted, et huskøb, der efter hans mening er sket på et forkert grundlag.

- Hvis jeg havde haft de data, som jeg har i dag, så havde jeg aldrig købt det hus. Det, der foregår i den nuværende gruppe, er rigtig fint og et godt initiativ. Det er bare ikke aktivistisk nok for mig. Jeg vil råbe Grindstedborgerne op, siger Preben Kraag Henriksen.

Han har stiftet gruppen "Giftskandalen i Billund Kommune", som blandt andet har til formål at " oplyse tilflyttere om giftskandalen inden huskøb i Billund kommune. Reagere på tiltag, som forhaler oprensningen. Sikre at, Giftdepot Grindsted Nord (banegrav) fjernes, før den siver ned".