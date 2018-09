Vorbasse: Markedsfesten i september i Vorbasse er byens fest. Det er grundejerforeningens "tak for hjælpen" og "tak for tålmodigheden, når 250.000 mennesker invaderer Vorbasse for en stund". Det er byens fest, men i de senere år har tilslutningen ikke været så god, som den kunne have været, så Vorbasse Grundejerforening og Vorbasse Kultur og Event er gået sammen om at nytænke eventet, og byens mange foreninger er blevet spurgt, hvad der skulle til for at få folk til at deltage i arrangementet igen.

- Foreningerne har peget på, at de gerne vil have et hovednavn igen, som vi ikke har haft i de senere år, og så at det skulle være et arrangement for hele familien igen, siger Mie Svendsen, der er med i Vorbasse Kultur og Event, der er en forening, der især lægger vægt på børne- og familievenlighed.

Således vender festen tilbage til rødderne, som den var dengang i 1990'erne.

- Festen har været lidt dyr, fordi man selv skulle købe mad, men nu er der åbent op for selv at medbringe mad, og måske har man også skullet ud og finde en barnepige, siger Mie Svendsen.

Dertil spiller Alleycats natten igennem, men rammerne er frie for familierne - også for de udefrakommende - måske fra Billund, der kunne have lyst til at komme forbi og høre en gratis koncert.

- Det er op til folk selv, om de spiser hjemmefra eller kommer senere, eller måske går de hjem med børnene midt på aftenen, siger Mie Svendsen.

I de seneste år har der været mellem 250-300 deltagere til festen, men ønskescenariet er på 600 mennesker ud af Vorbasses små 1000 indbyggere.

Vorbasse Grundejerforening betaler også tilbage til borgerne for Vorbasse Marked i form af snerydning og saltning om vinteren.