Vorbasse vil holde længere på turisterne: Nu kan de komme til middag hos lokale familier

Ideen går ud på, at man som Vorbasse-familie kan tilbyde sig som vært eventuelt fra klokken 17 til 21. Det handler ikke om at stille op med en bedre middag, men om at man mod betaling på 100 kroner per person, serverer én af de retter, som man sædvanligvis laver til sin familie.

Lokal mad

Hun ved endnu ikke, hvordan turisterne vil tage imod tilbuddet, men meningen er, at tilbuddet skal fremgå tydeligt af de forskellige hjemmesider, når turisterne booker deres rejse og overnatninger.

Indtil videre har Jane Langvad modtaget samtykke fra et par håndfulde lokale familier, der har lyst til at invitere turisterne på middag og snak.

- Om vores plan har gang på jorden, ved vi ikke, men nu prøver vi, siger Jane Langvad, der håber, at måske 20 familier melder sig i alt til ét eller flere besøg i ugerne 27 - 31.

Ideen er kommet til byen via medlemmer i lokalrådet, og Jane Langvad var straks med på den.

- Jeg har ikke rejst så meget i mit liv, men skulle jeg til en lille by i Spanien, ville jeg klart tage i mod det og prøve det. Det er en overskuelig ting at skulle, der ikke tager en hel dag, og det giver et andet indblik i det sted, hvor man er - og man får noget andet mad. Jeg tænker, at det klart er at foretrække for turister frem for et pizzeria, siger Jane Langvad.