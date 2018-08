Vorbasse: Et tidligere kærestepar bestående af en 31-årig kvinde og en 30-årig mand har ved Vestre Landsret fået stadfæstet deres domme for hæleri, indbrud og narko.

Sagen tog sin begyndelse for to år siden, da en kvinde, som netop var blevet udsat for indbrud på sin bopæl i Billund, tippede politiet om, at en mand havde sat flere legoæsker til salg via sociale medier. Kvinden genkendte nogle af æskerne som dem, der var blevet stjålet fra hendes bopæl.

Det fik politiet til at tage en tur til adressen, hvor den nu 31-årige kvinde og 30-årige mand boede, og det viste sig, at der var masser af gode ting at finde på adressen. Her lykkedes det nemlig betjentene at finde tyvekoster fra indbrud begået i Vandel, Bække, Bredsten og Hejnsvig.

I alt 28 tyvekoster blev fundet på adressen, og da tingene blev vist frem i offentligheden, fik politiet adskillige henvendelser fra folk, som genkendte deres ting. Teleoplysninger afslørede samtidig, at mandens telefon havde befundet sig i nærheden af gerningsstederne på tidspunkterne for indbruddene.