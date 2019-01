Vorbasse slår rekord og samler 70.000 kroner ind

Vorbasse: Elever, forældre og lærere på Vorbasse Skole og en hel del andre mennesker i Vorbasse har haft travlt. De har siden et godt stykke før jul været engageret i at samle ind til den kommende Danmarksindsamling i februar 2019 , og det har givet bonus. Der er på nuværende tidspunkt samlet 70.000 kroner ind, og det er lærer Marianne Schmidt meget godt tilfreds med.

- Vi havde et mål om at sætte rekord, for vi har tidligere samlet 50.000 kroner ind, og det må man sige, at vi har gjort, siger Marianne Schmidt.

Mange har været med, og det er en del af succesen:

- Der har været flere klasser med, og alle forældre er blevet inviteret til julearrangementet - ikke kun udskolingens, og så har der været stor opbakning også fra forretningslivet, siger Marianne Schmidt.

Projektet fortsætter med indsamling af juletræer, tomme dåser og pantflasker - og indtil februar er alt stadig muligt - også arrangementer i byen, siger Marianne Schmidt, der ikke er orienteret om alt. Produktionsselskabet STV har også vist interesse for at filme i byen - noget, som skulle vises på selve aftenen, men også det står lidt hen i det uvisse.

TV-showet Danmarksindsamlingen finder sted den 2. februar klokken 19, og årets tema for indsamlingen er udsatte piger.