Vorbasse får tre dage med ekstra mobildækning

Vorbasse: Under Vorbasse Marked stiger antallet af mennesker fra omtrent 1300 til op mod 250.000 mennesker. Denne enorme vækst af mennesker er med til at belaste mobilnettet, og derfor opgraderer Telenor dækningen i de tre dage, markedet varer.

- Kunderne har en klar forventning til, at de kan dele content på de sociale medier, hvor end de befinder sig. Specielt ved begivenheder som denne, kan vi se, at uploads står for en stor del af aktiviteten. Derfor er det nødvendigt med denne opgradering, da antallet af mennesker i byen ligeledes stiger markant. Ellers ville masterne ikke være udrustet til at kunne levere en tilfredsstillende mobildækning til alle vores kunder, som tager turen til Vorbasse Marked, udtaler netværksstrateg i Telenor, Jesper Mølbak, i en pressemeddelelse.