Vorbasse er klar til en ny omgang banko

To gange om året bliver Vorbasse Fritidscenter fyldt med mennesker, der skal til bankospil. Tirsdag den 16. oktober går det løs igen, og overskuddet går som sædvanlig til at støtte fritidscentret.

Vorbasse: Tirsdag den 16. oktober er det igen tid til et bankospil af de større i Vorbasse Fritidscenter. Det er Støtteforeningen for Vorbasse Fritidscenter, som står for at arrangere bankospillet, som fast finder sted to gange om året. Midlerne går udelukkende til at forbedre forholdene i det lokale center. - Overskuddet går til vores fritidscenter. Vores nye halbestyrer har mange ønsker, han gerne vil have opfyldt, fortæller Jenny Larsen, der i det seneste årti har stået i spidsen for bankospillet.

Støtter fritidscentret I "markedsugen", som uge 29 hedder på Vorbasse-sprog, er det ligeledes en fast tradition med et bankospil. Her er tilslutningen traditionelt noget støtte end til spillet i efteråret, da Vorbasse i denne periode er besøgt af en større mængde mennesker, som er i færd med at gøre sig klar til Vorbasse Marked. Der plejer gerne at komme omkring 350 mennesker til bankospillet, og i juli var de den direkte årsag til, at bankospillet gav et overskud på 40.000 kroner. Det er penge, som er kommet samtlige brugere af Vorbasse Fritidscenter til gode. - Vi har blandt andet givet penge til at få billardbordet fornyet, og vi har givet penge til nogle nye måtte og nogle nye gymnastikredskaber, fordi de gamle ødelagde gulvet i hallen, fortæller Jenny Larsen.

For alle aldersgrupper Dørene åbner klokken 18, og halvanden time senere bliver det første nummer trukket op af posen. I den mellemliggende periode er der mulighed for at få et stykke smørrebrød, hvilket plejer at være lidt af et tilløbsstykke. Bankospil har traditionelt et ry for at være forbeholdt mennesker, der er blevet lidt grå i toppen. Den fordom vil Jenny Larsen dog gerne skyde ned. Hun har nemlig set masser af yngre mennesker deltage i bankospillet. - Sådan er det i hvert fald slet ikke i efterårsferien, for der er mange bedsteforældre, som tager børnebørnene med og giver dem en oplevelse, siger Jenny Larsen.