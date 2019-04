Ofte må man også vente endnu længere i Vorbasse. I 17,4 procent af udrykningerne til Vorbasse gik der mere end 15 minutter. Til sammenligning var det kun i to procent af udrykningerne til Billund, at ambulancen kom mere end 15 minutter efter.

Det viser Region Syddanmarks opgørelse over responstider for 2. halvår 2018.

Region Syddanmark har netop kigget på responstiderne i regionen og har valgt at ændre i flere beredskaber for at forbedre responstiderne. To ændringer får især indflydelse på dækningen i Billund Kommune.

Glad regionsrådsmedlem

Kristian Nørgaard (V), regionsrådsmedlem fra Grindsted, er glad for, at regionsrådet er blevet enig om at ændre i beredskabet.

- Udfordringen i Billund Kommune er ikke, når ambulancen kommer fra Grindsted eller Billund. Det kan den sagtens nå inden for 15 minutter. Udfordringen er, at når de ambulancer er ude at køre, skal der rekvireres en anden. Så er der for langt at køre fra Varde til Vorbasse, siger Kristian Nørgaard.

Han tror, at ændringerne får en positiv effekt på responstiderne i Billund Kommune.

- Det er min vurdering, at det vil hjælpe. Jeg prøvede i forhandlingerne at gøre opmærksom på problemerne i den sydlig del af Billund Kommune, og jeg er glad for, at resten af regionsrådet er enig. Det er ikke, fordi der kommer mange nye penge, men det er en klog justering af beredskabet, fordi nogle områder er bedre dækket ind end andre, og så giver det god mening at flytte lidt rundt på ambulancerne, siger han.

Region Syddanmark har nu som officielt mål, at 95 procent af udrykningerne i regionen skal ankomme inden for 15 minutter.