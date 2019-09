Vorbasse Skole satser på helt ny undervisningsform: Målet er at begejstre og motivere børnene

- Vi har arbejdet meget med projektbaseret undervisning, men det her er skridtet videre. Det er længerevarende forløb, hvor der er plads til langt mere fordybelse. Det er i en langt større skala, end hvad vi har gjort før, siger Torben Precht Jensen, der straks slog til, da Billund Kommune søgte skoler til at afprøve den nye form for undervisning, der er i tråd med visionen om Børnenes Hovedstad - at børn lærer gennem leg.

Svaret er et helt klart ja - både fra Vorbasse Skoles skoleleder Torben Precht Jensen og Tina Marie Petrowsky fra LegoFonden. Et samarbejde har spiret mellem de to aktører, og det betyder, at 7. og 8. årgang på Vorbasse Skole kan se frem til en noget anderledes undervisning, end de har været vant til.

I stedet for at presse børn til at tænke som voksne ville det være bedre at huske på, hvor dygtige børn er til at lære og bestræbe os på at være mere som dem.

Det hele lærende menneske

- Forskning viser, at det at lege er helt elementær for indlæringen. Når man bliver fanget af noget, bliver man i stand til at lære, siger Tina Marie Petrowsky fra LegoFonden, der bidrager til skoleprojektet som videnspartner og med en amerikansk konsulent på skolen mandage og tirsdage. Hun har erfaring med læringsmetoden fra andre skoler.

Målet er - fortsat - at udvikle det hele menneske, der kan samarbejde, være kreativ, kommunikere og håndtere IT, siger Torben Precht Jensen.

- Det handler om at lære at blive ved med at lære. Den legende tilgang handler om at skabe mening og begejstring i eleven - så der opstår aktiv deltagelse, eksperimentering og social involvering, siger Tina Marie Petrowsky.

Kan det ikke ende med at det hele bliver lidt fluffy og uhåndterbart?

- Vi plejer at sige, at vi asfalterer, mens vi kører, og vi ved ikke, hvad der kommer til at ske - i børnegruppen, forældregruppen, blandt lærerne og i ledelsen. Der er mange spørgsmål, vi ikke kan svare på, men vi tror på, at det hele kræver lidt is i maven, og at det er ok at lege sig frem. Sådan er det, når store ting skal lande - man ved ikke helt, hvor det ender, siger viceskoleleder Thomas Toudal Jørgensen.