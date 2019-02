Vorbasse Skole går på scenen til årets Danmarksindsamling

Eleverne har nemlig været drivkraften bag hele indsamlingen - de har sat andre i arbejde, kvast dåser, lavet julepynt til salg, spillet skuespil, bagt, samlet juletræer ind og fortalt hele byen om, at de skulle støtte sagen. I klassen hænger der plancher med FN's verdensmål, der blandt andet lyder på at afskaffe fattigdom og give alle lige ret til uddannelse.

- Vi kan fortælle, at vi har nået målet, men vi fortæller først, hvad det er på scenen, smiler lærer Lisbet Steen Mortensen, der sammen med sin kollega, Mariane Schmidt, har støttet, hjulpet og opmuntret deres 24 7. klasses elever over de seneste måneder.

Vorbasse: Tak er et ganske lille ord, men det runger i stor stil over Vorbasse lige nu. Fra eleverne i 7. klasse på Vorbasse Skole og deres lærere til Vorbasse, som endnu en gang har bevist, hvad man kan udrette, når man vil noget rigtig meget.

Lærke Sørensen og Jeleesha Peeters har kæmpet for et godt resultat sammen med klassen hele tiden. De har lært at samarbejde. Foto: Martin Ravn

Euforisk stemning

Stemningen var tæt på euforisk, da JydskeVestkysten forleden kiggede forbi. Eleverne fik for flere måneder siden valget, om de ville samle ind til deres egen klassekasse, eller om de skulle støtte en vigtig sag. De valgte sagen, og alle har været dybt engagerede, og så meget hjerteblod er blevet investeret, at tårerne flød, da de tre elever, der skulle vælges til sceneoplevelsen, skulle udvælges.

Også en elev fra 4. klasse, de to lærere, en far og en bedstemor skal med, og de bliver bakket op af i hvert fald 14 elever, der tager med for at se det hele tæt på. Elias Østergaard skal dog til lan-party, og Benas Leuulis har det ikke så godt med scener, så han bliver hjemme foran fjernsynet sammen med familien.

- Jeg syntes, det var helt vildt, da vi havde samlet 70.000 kroner ind og troede ikke på, at vi kunne komme endnu længere op, siger Lærke Sørensen, der har solgt lodsedler, kvast dåser og meget andet i den gode sags tjeneste.

- Vi havde aldrig nået det beløb, vi er kommet op på, hvis ikke Vorbasse havde bakket op, påpeger hun, og det har netop været projektets navn: Vorbasse bakker op.

Egentlig blev der aldrig fastsat et mål:

- Jeg ved ikke helt, hvor selve tallet, vi har nået, kommer fra. Det er et mål, der er opstået undervejs. For os lærere har det hele tiden været sådan, at vi ville være tilfredse med det, vi nu nåede, siger Mariane Schmidt.