Vorbasse Marked vil bygge en ny hal

Det kniber med pladsen i den hal, hvor Vorbasse Marked opbevarer sit grej i løbet af året. Planen er derfor at bygge en ny.

Vorbasse: En ny hal vil i løbet af foråret skyde op på markedspladsen i Vorbasse. Her oplever arrangørerne af markedet nemlig, at de har behov for mere plads til deres ting. - Vi oplever pladsmangel til opbevaring af vores grej året rundt. Alle de ting, vi bruger i markedsdagene, kan ikke være der mere, så vi skal have noget mere plads, fortæller Brian Madsen, som er formand for Vorbasse Grundejerforening, som arrangerer Vorbasse Marked. - Den hal, vi har nu, er helt proppet. Man kan næsten ikke komme rundt derinde, tilføjer han.

Vorbasse Marked Vorbasse Marked fandt sted for første gang i 1730 og har været en fast tradition lige sidenHvert år bliver Vorbasse Marked besøgt af 400-500 heste, cirka 650 kræmmere og mere end 200 smådyrshandlende. Der er desuden et kæmpe omrejsende tivoli og musikalsk underholdning, som lokker masser af mennesker til markedspladsen.



Antallet af gæster er ukendt, men det anslås, at markedet hvert år har flere end 250.000 gæster.

Byggeri går snart i gang Den nye hal bliver 12 x 27 meter stor, og den bliver dermed en anelse mindre end den eksisterende. Brian Madsen anslår, at det kommer til at koste i omegnen af en million kroner at bygge den, og han håber, at spaden kan komme i jorden hurtigst muligt. - Lige så snart vi har de sidste ansøgninger på plads, går vi i gang. Vi satser på, at den står klar til markedet her til sommer. Frosten skal lige af jorden, men så snart de sidste godkendelser er klar fra kommunen, skal vi bare i gang, siger han.

Lars Okholm i bestyrelsen Vorbasse Grundejerforening har igen fået en fuldtallig bestyrelse, som dermed er klar til at trække i arbejdshandskerne og få arrangeret årets marked. På den årlige generalforsamling var der ingen, som opstillede til den bestyrelsesplads, som blev ledig, da Jeroen Schotemeijer havde besluttet sig for at stoppe, og forsamlingen gav derfor bestyrelsen mandat til selv at besætte den ledige bestyrelsesplads. Det er nu lykkedes, da Lars Okholm, som i forvejen har mange års erfaring med markedet, sagde ja til at træde ind i bestyrelsen. Dermed består bestyrelsen af formand Brian Madsen, næstformand Karsten Knudsen, kasserer Sten Jacobsen samt de menige bestyrelsesmedlemmer Gunnar Jensen, Lilly Jørgensen, Sally Askjær samt Lars Okholm. Vorbasse Marked har kørt siden 1730, og dermed bliver årets marked det 288. af slagsen. Årets marked kommer til at finde sted i dagene 19., 20. og 21. juli.