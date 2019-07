Vorbasse Marked tager form: De frivillige kan næsten ikke vente

Vorbasse Marked åbner på torsdag, og de frivillige har travlt: Græsset skal slås, skilte sættes op, og man kan også bare kigge forbi for at være sammen med de andre.

Vorbasse: Søren Kargo står bøjet over boremaskinen, mens Rasmus Noer er klar til at give jernstangen et ordentlig gok med en mukkert. Sammen med Jan Knudsen bruger de søndagen før Vorbasse Marked på at gøre klar og sætte skilte op, så man kan finde rundt i kræmmergaderne. Man snakker godt sammen, når man går og arbejder sammen - for eksempel om Rasmus Noers nystartede smedefirma eller om vind og vejr. Meget af tiden er det bare venlige drillerier, der flyve gennem luften. Ingen af de tre ville undvære netop det. Rasmus Noer har boet i Vorbasse det meste af sit liv, men bor nu i Løsning. Det forhindrer ham ikke i at være med i kræmmerudvalget og hvert år vende hjem til Vorbasse i og op til uge 29 - plus det løse i årets løb. - Sidste år var første gang i 15 år, jeg ikke var med. Vi fik lige et barn, men ellers er jeg med. Hvis jeg stoppede, ville jeg jo se mindre til alle dem, jeg kender her fra Vorbasse, siger han. Næste år regner trekløveret med, at arbejdet med at sætte skilte op vil gå lidt nemmere. Til den tid er der støbte huller, som skiltene er lige til at sætte ned i. - Vi arbejder hele tiden med, hvordan vi kan gøre tingene bedre. Vi vil jo gerne være bedre end alle andre markeder, indskyder Jan Knudsen, og Rasmus Noer er ikke i tvivl: - Det er vi allerede!

Vorbasse Marked Vorbasse Marked fandt sted for første gang i 1730 og har været en fast tradition lige siden..



Hvert år bliver Vorbasse Marked besøgt af 400-500 heste, cirka 650 kræmmere og mere end 200 smådyrshandlende. Der er desuden et omrejsende tivoli og masser af musikalsk underholdning. Antallet af gæster er ukendt, men det anslås, at markedet hvert år har flere end 250.000 gæster. Omkring 1500 frivillige sørger for, at det hele glider.

Foto: Chresten Bergh Mathias Jensen og Sally Askjær glæder sig. Det er som at være barn lige før jul. Foto: Chresten Bergh

P-vagt med præsten Torsdag klokken 12 er lige nu det tidspunkt, de venter på og glæder sig til. Lige dér skal alt bare virke, og den formiddag er nok det mest stressende tidspunkt, mener de tre handymen. Når det hele først er i gang, går de vagter på pladsen og tjekker, at alt er godt. - Vi er nok 50 gange gennem hver gade i løbet af markedet, så vi kender det hele ud og ind, siger Rasmus Noer. Søren Kargo har bare en enkelt vagt under selve markedet, hvor også hans to små sønner har opgaver. De skal være p-vagter sammen med deres mor, som dog også har en anden vigtig opgave lige inden åbningen. Hun står for markedsgudstjenesten.

Foto: Chresten Bergh Lars Andersen er for fjerde år i træk med til at sørge godt for hestene fra Vorbasse Rideklub. De skal kunne stå i skygge og være klar til de populære rideture. Foto: Chresten Bergh

1500 frivillige En tommelfingerregel siger, at der skal være flere frivillige på markedet, end der er beboere i Vorbasse. Omkring 1200 bor i landsbyen, og antallet af frivillige fra både Vorbasse og mange andre byer er på omkring 1500. I år er det at skaffe frivillige en udfordring, der er gået let. - Vi har jo prøvet at mangle, det gør vi ikke i år, så det er en fornøjelse, når det bare lykkes, siger Sally Askjær. Hun har selv været med i bestyrelsen i flere år og kom - også da hun boede i Nordjylland - altid tilbage til Vorbasse i uge 29. - Jul, påske og marked. Det er vores tre højtider, og jeg kan slet ikke forestille mig en sommerferie uden Vorbasse Marked, siger hun og tilføjer. - Det er hele stemningen, der er så dejlig. Forventningens glæde ... Lige nu har jeg samme følelse, som da jeg var barn op til jul.

Foto: Chresten Bergh - Jeg elsker det, lyder det fra 17-årige Lasse Langvad Madsen, der har været med til at slå græsset på pladsen. Foto: Chresten Bergh

Sammenhold 20-årige Mathias Jensen, som er på vej væk fra Vorbasse for at læse videre, har tænkt sig at blive ved med at være en del af markedet. I dag er han med i den gruppe, der står for restauranterne og har blandt andet været med til at skabe et nyt system med en barformand til hver eneste bar. Men hans forhold til markedet begyndte for mange år siden. - Jeg var ikke så gammel, da jeg blev p-vagt. Så blev jeg kramvagt og begyndte at hjælpe lidt backstage. Sidste år kom jeg med i restaurantgruppen. Jeg har bare møvet mig ind, siger han med et stort smil. - Markedet kan blive til noget på grund af godt teamwork. Det giver sammenhold på kryds og tværs af byen. På søndag er vi helt færdige, men på den fede måde, siger Mathias, som denne søndag egentlig slet ikke har nogen opgaver: - Jeg gik alligevel herover for bare at snakke lidt og være sammen med de andre.

Foto: Chresten Bergh Tre, der hygger sig, mens de knokler: Jan Knudsen, Søren Kargo og Rasmus Noer. Foto: Chresten Bergh

Foto: Chresten Bergh Per Lybæks hustru, Belinda Andersen, står for ponybanen, så han må også give en hånd med, når der skal bygges stald til hestene Foto: Chresten Bergh