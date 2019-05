Vorbasse Marked kan i år præsentere flere nye tiltag for de besøgende.

Vorbasse: Når Vorbasse Marked 2019 skydes i gang, bliver det med flere store nyheder i vente. På madfronten vil der i dette år være et helt nyt område med "streetfood", hvor man vil kunne finde alt fra dansk, indisk, mexicansk, men også frokostrette og "fish and chips". Området bliver overdækket med borde og bænke og kommer til at ligge ved Vorbasse Rideklub. Men er man mest til pølser og brød, skal man ikke fortvivle. - For mange hænger hotdog og Vorbasse Marked uløseligt sammen, så det vil der stadig være muligt at købe, siger Brian Madsen, der er formand for Vorbasse Grundejerforening, som arrangerer Vorbasse Marked

E-sport for børn og unge Inden pladsens store telt bliver omdannet til "Ølteltet", vil det være mekka for gamere og entusiaster inden for computerspil. Odense E-sport kigger forbi og børn og unge har mulighed for både at spille Fortnite, Counterstrike og FIFA på storskærme. Der vil være spilturneringer, hvor man kan vinde merchandise, og for de heldige er der mulighed for at møde og spille mod nogle af landets store gamere. - Vi mangler underholdning for lidt større børn på pladsen, så vi håber vi kan udfylde et "tomrum", siger Brian Madsen, der forventer 500-1000 børn og unge mellem 10 og 18 år vil besøge teltet fredag og lørdag mellem klokken 10 og 14.30. Ifølge Brian Madsen kan street food og e-sport sagtens være en del af Vorbasse Marked. - Vi vil stadig holde fast i markedets DNA, nemlig kræmmerne, men vi vil samtidig også udvikle os og følge med tiden, siger Brian Madsen

Musik for voksne og de mindste På underholdningssiden vil der både være gamle kendinge og nye navne. Torsdag aften kommer Johnny Madsen traditionen tro, og Kandis dukker op fredag eftermiddag. Af de nye navne er Danser Med Drenge, Henning Stærk og Nikolaj og Piloterne. Ingen af disse bands har før spillet på pladsen. For de mindste vil Gurli Gris endnu engang give et show lørdag formiddag, mens Kalle, kendt fra DR Ramasjang, besøger markedet for første gang og underholder med sit "Store Trommeshow". Det sker om fredagen. Vorbasse Marked løber af stablen fra torsdag den 18. juli klokken 12 til og med lørdag den 20. juli.