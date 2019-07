Vorbasse Marked kører videre med plastickrus: - Vi har ikke en løsning til vores store markedsplads endnu

Vorbasse Marked fandt sted for første gang i 1730 og har været en fast tradition lige siden.. Hvert år bliver Vorbasse Marked besøgt af 400-500 heste, cirka 650 kræmmere og mere end 200 smådyrshandlende. Der er desuden et kæmpe omrejsende tivoli og musikalsk underholdning. Antallet af gæster er ukendt, men det anslås, at markedet hvert år har flere end 250.000 gæster.

Dyrt og bøvlet

Han mener, at det nuværende system vil gøre det dyrt og bøvlet med genbrugskrus.

- Hvis Knud møder Peter, og de lige vil op og have en øl sammen, så skulle de give ti kroner for en kop og 60 kroner for en øl og bagefter ned i den anden ende for at få penge tilbage for pantkruset. Vi tror, folk vil droppe det, fordi det både er for dyrt og for bøvlet, siger Brian Madsen.

Han har været på besøg på Jelling Festival, hvor man er gået væk fra at vaske krusene af på selve pladsen og nu får det gjort i Gadbjerg.

- Det vil vi ikke, for hvordan ser CO2-regnskabet ud, hvis man skal ud og køre frem og tilbage med krusene? Så vi har ikke en løsning til vores store markedsplads endnu. Vi kigger stadig, men vi er ikke i mål med det, siger Brian Madsen.

Han har dog lige i år set, at der fås krus i genbrugsplast. Det bliver dog hverken i år eller næste år, man får sin øl i dem på Vorbasse Marked. Man har allerede bestilt krus til to år.