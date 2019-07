Vorbasse Marked: Hestehandlerne var tidligt oppe

- Jeg ved, hvad jeg foretrækker. Det er svært at beskrive, hvad man går efter, men man ved det, når man ser det. Det er nu her om morgenen, at vi skal tjene vores penge, forklarer Per Thybo.

Per Thybo fra Viborg er fast på hestepladsen. Det har han været i cirka 40 år. Mange handler er det blevet til, men han ved også, hvad han vil have, og hvad han vil give for det.

Allerede fra solen står op, begynder de første at handle, og man skal være hurtig, hvis man skal nå at få den helt rigtige hest med hjem. Da klokken slår 6.30, er langt de fleste handler gået igennem.

For første gang i mange år bliver det et Vorbasse Marked uden den berømte - nogle vil sige berygtede - handelsmand Jens-Peter Svendsen, også kendt som Låsby-Svendsen.Låsby-Svendsen, som har rundet de 89 år, plejer ellers at stå klar på hestepladsen med sin stok, klar til et par hurtige handler. Hestehandler Per Thybo kender Låsby-Svendsen og havde ham med ude at køre for et par uger siden. Ifølge ham er det alderen, der nu har hentet ind på den kendte handelsmand, og han deltager derfor ikke på markedet i år.

Hestehandlerne forsøgte morgenen igennem at slå en handel af. Kun hvis prisen var rigtig god, blev der trykket hænder. Per Thybo (til højre) fik sig her en pony. Foto: Yilmaz Polat

Et tryk i hånden giver salg

Over for Per Thybo står Hans Nielsen fra Hjallerup. Han har som Per været med i mange år. En interesseret køber melder sig på en af hans heste. Der bliver udvekslet håndslag, som det hører sig til på et rigtigt marked, men Hans Nielsen afviser dem hver gang.

- Det er alt for lavt, det kan jeg ikke sælge den for, siger Hans Nielsen.

Det lykkes ikke for den interesserede køber at få presset Hans Nielsen nok ned i pris, og han må derfor kigge videre. Per Thybo spotter en lastbil, der lige er kommet ind på pladsen. Han går derover, men hestene er ikke noget for ham alligevel.

- Engang sprang vi på bilerne, når de kom. Der var der gang i den. Det har altid været mit liv, og jeg er også med på de andre store markeder, men det er ikke, hvad det har været. Engang var der måske 600-700 heste. Nu skal vi være heldige, hvis der er 100. Meget af det foregår jo på internettet i dag, så der kommer ikke så mange mere, siger han.

Per Thybo har selv 22 heste med på markedet i år, og indtil videre har han tilføjet seks heste og et æsel til flokken. Det år, han købte flest, havde han 66 heste med hjem. En ny lastbil triller ind på pladsen - denne gang med noget, der fanger Per Thybos interesse. En sort shetlandspony kommer ud, og Per Thybo finder straks ejeren og forsøger at slå en handel af.

- Det lykkedes ikke, men dagen er lang endnu, konstaterer Per Thybo og fortsætter sin jagt efter de perfekte heste.